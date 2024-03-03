Diş hekimi uyardı: Eğer böyle görünüyorsa diş fırçanızı değiştirin! Faydadan çok zararı bulunuyor…

Her şeyi açıklığa kavuşturmak için Dr. Safa Al-Naher, diş fırçanızı ne sıklıkta değiştirmeniz gerektiğini kesin olarak açıkladı.
DİŞ FIRÇANIZI NE SIKLIKLA DEĞİŞTİRMELİSİNİZ?
Dr. Al-Naher'e göre aynı diş fırçasını ne kadar süre kullandığımıza gerçekten dikkat etmeliyiz.
İdeal olarak diş fırçanızı ortalama iki ayda bir veya kıllar yıprandığında değiştirmeniz gerektiğini söyledi.
Şöyle ekledi: "Bazı elektrikli diş fırçalarında artık diş fırçası başlığını ne zaman değiştirmeniz gerektiğini söyleyen bir gösterge var. Bu da işi güzel ve kolay hale getiriyor."
Ancak pek çok kişi diş fırçaları yıpranmasına rağmen değiştirmeleri gerektiği gerçeğini atlıyor.
DİŞLERİ NE ZAMAN FIRÇALAMALISINIZ?
Peki dişlerimizi kahvaltıdan önce mi yoksa sonra mı fırçalamamız gerektiği konusundaki tartışmanın kesin cevabı nedir ?
Dr. Al-Naher, dişlerimizi kesinlikle önceden temizlememiz gerektiğini söylüyor ve şu tavsiyelerde bulunuyor: "Asla yemekten hemen sonra dişlerimizi fırçalamamalıyız."
"Eğer yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalayacaksanız en az 40 dakika beklemeniz gerekiyor, bu nedenle önceden fırçalamak daha mantıklı."
DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİ NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?
Diş hekimi ayrıca diş eti çekilmesini en iyi şekilde nasıl önleyeceğine dair ipuçlarını da paylaşarak şu uyarıda bulundu: "Çok sert fırçalıyorsanız, kullanabileceğiniz en iyi şey basınç sensörlü elektrikli bir diş fırçasıdır."
Sadece diş fırçasını 'doğru şekilde' kullandığınızdan emin olmanız gerektiğini söyleyen diş hekimi şunları ekledi: "Elektronik fırçalarla ileri geri fırçalamayın, sadece birkaç saniye işini yapması için diş fırçasını doğru bölgede bırakın. ve diğer dişe geçin."
Bu nedenle, günde iki kez, iki dakika boyunca dişlerinizi fırçalarken bunu aklınızda bulundurduğunuzdan emin olun.