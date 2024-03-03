Diş hekimi uyardı: Eğer böyle görünüyorsa diş fırçanızı değiştirin! Faydadan çok zararı bulunuyor…

"Eğer yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalayacaksanız en az 40 dakika beklemeniz gerekiyor, bu nedenle önceden fırçalamak daha mantıklı."

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNİ NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

Diş hekimi ayrıca diş eti çekilmesini en iyi şekilde nasıl önleyeceğine dair ipuçlarını da paylaşarak şu uyarıda bulundu: "Çok sert fırçalıyorsanız, kullanabileceğiniz en iyi şey basınç sensörlü elektrikli bir diş fırçasıdır."

Sadece diş fırçasını 'doğru şekilde' kullandığınızdan emin olmanız gerektiğini söyleyen diş hekimi şunları ekledi: "Elektronik fırçalarla ileri geri fırçalamayın, sadece birkaç saniye işini yapması için diş fırçasını doğru bölgede bırakın. ve diğer dişe geçin."