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Diş kaybının bilinmeyen sebebi! "Eğer geceleri bunu yaşıyorsanız..."

Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü'nden Dr. Atilla Alexander Akgöl, diş sıkma alışkanlığının uzun vadede yüz kaslarının zayıflamasına, yüz şeklinin değişmesine ve hatta diş kaybına neden olabileceğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 21.09.2024 11:08
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DİŞ KAYBININ BİLİNMEYEN SEBEBİ! EĞER GECELERİ BUNU YAŞIYORSANIZ...

Akgöl, modern hayatın yoğun stresi, sadece ruhsal ve fiziksel sağlığını değil, aynı zamanda diş sağlığını da ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti. Akgöl, son yıllarda "bruksizm" olarak bilinen diş sıkma ve gıcırdatma vakalarında önemli bir artış gözlemlendiğine dikkati çekerek, rahatsızlığın dişlere ve çene kaslarına verdiği zararlar konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Diş sıkma sorununun uzun vadede yüz kaslarında güç kaybına neden olduğunun altını çizen Akgöl, "Diş sıkma yüz şeklinin değişmesine ve hatta diş kaybına yol açabiliyor. Bruksizm, genellikle uykuda veya uyanıkken farkında olmadan dişlerin sıkılması ya da gıcırdatılması olarak ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Dr. Akgöl, bu rahatsızlığın nedenlerini psikolojik stres, genetik faktörler ve yaşam tarzı gibi çok faktörlü nedenlere bağlayarak, uyku bruksizminin genellikle uyku bozukluklarıyla ilişkilendirilirken, uyanık bruksizm daha çok stres ve yoğun konsantrasyon dönemlerinde görüldüğünü bildirdi.

Bruksizm tedavi edilmediğinde sadece diş sağlığını değil, baş ağrıları, migren ve çene eklem sorunları gibi ciddi sağlık problemlerine de yol açabildiğine işaret eden Akgöl, "Bu noktada şeffaf plak kullanımı, diş sıkmayı önlemek için önerilen tedavi yöntemlerinden sadece biri." açıklamasında bulundu.

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