Diş kontrolleri için en doğru zaman! Çürüğü engellemenin yolları...

Çocukların hem genel sağlık hem de estetik açıdan iyi bir yaşam sürdürebilmeleri için ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi, düzenli aralıklarla kontrollerinin yapılması önem kazanıyor. Çocuklara erken yaşta diş sağlığı hakkında bilgi vermek ve doğru ağız ve diş bakımını öğretmenin onların sağlığı açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Pedodonti Uzmanı Dt. Merve Mandal, dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Özellikle okul döneminde diş bakımını ihmal eden, yeterli özveriyi gösteremeyen çocuklar için sömestir tatilinin diş kontrolleri için en uygun zaman olduğunu vurgulayan Dt. Merve Mandal, bu yüzden ebeveynlerin çocuklarının diş sağlığını ihmal etmemeleri için tatil programlarına mutlaka diş kontrolünü de eklemelerini önerdi.

ÇÜRÜK OLUŞUMUNU ÖNLEYİCİ UYGULAMALAR

Çürük oluşumunun ağzımızda bazı şeylerin ters gittiğinin işareti olduğunu dile getiren Dt. Mandal, çürüklerin tamamen engellenemeyebileceğini ancak çürük oluşumunu önlemeye yönelik bazı uygulamalar bulunduğunu belirterek bunları şöyle açıkladı:

"Fissür örtücüler: Fissür örtücüler, dişleri çürüdükten sonra dolgu yapmak yerine dişlerin çürümesin önüne geçmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Süt ve sürekli dişlerin çiğnemeye yüzeylerinde girintili-çıkıntılı-çukurcuklu alanlar vardır. Bu bölgelerde diş fırçasının kılları tam olarak ulaşamaz ve temizlenemez, bu yüzden çürük oluşumu için elverişli bölgedir. Çürükler çoğunlukla bu bölgelerde oluşur. Fissür örtücüler dolgu yapısına benzer bir maddedir. Bu uygulama ile dişlerdeki bu çukurcuklu alanlar doldurulur ve daha temizlenebilen alan yaratıldığı için çürük oluşumunun önüne geçmiş olur.

Fluorid uygulaması: Çocuk diş hekimi muayenesinde çocuğunuzun yaşı, çürük sayısı ve yeni çürük oluşturma riski, beslenme biçimi gibi etkenler göz önünde bulundurularak fluorid tedavisinin gerekliliğine ve uygulama sıklığına karar verilmektedir.

Diş fırçalama: Çocukların düzenli olarak dişlerini fırçalamaları, aynı zamanda motor fonksiyonları gelişene kadar (7-8 yaş) fırçalama sırasında ebeveyn desteği etkili fırçalama açısından oldukça önemlidir. Böylece düzenli ve doğru bir şekilde fırçalama ile çürük oluşumu engellenebilir."