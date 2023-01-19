Diş sağlığında yapılan en büyük hata! Kullandığınız diş fırçasını...

Asitli Gıda ve İçecekler Tüketmek Asitli yiyecek ve içecekler mide rahatsızlıklarına yol açabileceği gibi diş sağlığı üzerinde de birçok şikayete yol açmaktadır. Asitli yiyecek ve içecekler her yaşta dişlere zarar verebilir ama özellikle ergenlik döneminde dişlere önemli oranda zarar vermektedir. Bir içecek veya yiyecek ne kadar asitliyse diş minesi de o oranda zayıflayacaktır. Asitli içecekler ve yiyecekler tüketildikten sonra ağızdaki asit olabildiğince çabuk nötr hale getirilmelidir. Ağız bol su ile durulanabilir ya da şekersiz sakız çiğneyerek tükürük salgısı artırılıp ağız içindeki asit nötralize edilebilir.

Diş İpi Kullanmamak Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak ağız ve diş sağlığınız için yetersiz olmaktadır. Dişlerin ara yüzleri fırçalama ile temizlenemediğinden ve minik ara yüz çürüklerinin oluşmasına sebep olduğundan, bu çürükler ilerleyerek ağız içinde daha büyük çürüklerin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Diş aralarına giren yemek artıkları diş fırçalandıktan sonra mutlaka diş ipi ile uzaklaştırılmalıdır. Böylece etkin ağız içi temizliği gerçekleşmiş olacaktır.