Dişlerdeki belirtiye dikkat! Çene kemiğini eriterek bitiriyor...

Doğru ve etkin bir ağız hijyeni ile diş eti sağlığı korunarak birçok problemin önüne geçilebiliyor. Diş eti çekilmesi gibi problemlerin, düzenli kontrollerle engellenebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, diş etlerinde yaşanan kanama, şişlik ve ödem sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini, ilerlemeden uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

Dişler; kişinin beslenmesi, konuşması ve güzel bir gülüşe sahip olabilmesi için büyük önem taşır. Düzenli kontrollerin yapılmadığı, ağız bakımının ihmal edildiği durumlarda birçok problemle karşı karşıya kalınıyor. Diş eti hastalığının başlangıç seviyesindeyken önüne geçilmediği durumlarda ilerleyen yıllarda ameliyata gereksinim olabileceğini ifade eden, Diş Hekimliği Fakültesi (DHF) Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, düzenli diş eti uzmanı kontrollerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

DİŞ ETLERİNDE ŞİŞLİK VE ÖDEM GÖRÜLEBİLİR



Diş eti sağlığı için, diş fırçasının yanında diş ipi ve ara yüz fırçasına ihtiyaç duyuluyor. Bu bakımlara ilave olarak yaptırılan düzenli kontroller ile başlangıç düzeyindeki bir problem, ileride diş eti ameliyatını gerektirmeden ortadan kaldırılabiliyor. Diş eti hastalıklarının ilk belirtisinin diş eti kanaması olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, "İlerleyen dönemlerde, diş eti kanaması ile birlikte diş etlerinde şişlik ve ödem görülebilir. Başlangıç seviyesindeyken diş eti iltihabı sadece diş eti ile sınırlı iken, ilerleyen zamanlarda dişleri çevreleyen çene kemiğinde de erimeler görülebilir. Bu durum genelde ağrı yapmaz ancak ilerleyen kemik erimesini diş eti çekilmesi takip edebilir.