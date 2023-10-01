Diyabet hastalarının şifası bulundu! Birkaç dakikada kan şekerini %30 düşürüyor: Yemekten sonra bir bardak...

"ASİTLİ İÇECEKLER GLİSEMİK ETKİLERİ AZALTABİLİR"

Nişastalı yemeklere, limonlu su gibi asitli içecekleri veya yiyecekleri dahil etmek, glisemik etkilerini azaltır ve basit, etkili bir strateji olarak ortaya çıkıyor.

Düşük veya orta glisemik indekse sahip olan besinleri tercih etmek, kan şekeri düzeylerinizde daha dengeli bir artış sağlıyor. Bu nedenle etkileri ile oldukça öne çıkan bazı besin gruplarını tercih etmek çok daha doğru tercihlerdir.