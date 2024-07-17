Diyabete karşı en etkili besin! Bir dilim tüketildiğinde…

Yaz mevsiminde en sık tüketilen meyvelerden biri olan karpuzun faydaları saymakla bitmiyor. Antioksidan deposu olan bu meyve düzenli tüketildiğinde diyabetten cilt sağlığına kadar vücudumuz birçok faydası oluyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Betül Merd, bu meyvenin faydalarını sıralayarak kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif verdi.

İHA Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:50 PAYLAŞ ABONE OL

Merd'in ifadelerine göre karpuz tokluk hissi vererek kilo kontrolü hatta düzenli tüketildiğinde kanser riskini azaltmayı sağlıyor. Bir porsiyon karpuzda günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 10'unu karşılamakta olduğunu ifade etti. Uzman sağlığımız için birçok vitamin ve mineral içerdiğini söyleyerek sağlığa olan faydalarını işte böyle sıraladı…

VİTAMİN VE MİNERAL AÇISINDAN ZENGİNDİR Uzman, "Antioksidan deposu kapuzu düzenli olarak tüketmek kan basıncını düzenliyor, lifli yapısı ile sindirim sistemini destekliyor. İçeriğindeki aminoasitler sayesinde vücuttaki iltihabın atılmasına katkıda bulunan karpuzun çekirdekleri de kolesterolü düşürmeye yardımcı oluyor. Potasyum, A ve B6 vitaminleri ile diğer vitamin ve mineralleri de içermektedir. C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve vücudun demiri emmesine yardımcı olmaktadır. A vitamini ise cilt ve göz sağlığı için önemlidir. Karpuz ayrıca kan basıncını düşürmekte ve potasyum açısından zengin olduğu için sinir sistemini desteklemektedir. Ayrıca proteinleri parçalamaya yardımcı olan ve bağışıklık sistemi ile sinir sisteminin işlevlerini güçlendiren B6 vitamini açısından da zengindir" dedi.