Diyabete karşı en etkili besin! Bir dilim tüketildiğinde…

CİLDİ YENİLER

Karpuzda bulunan antioksidanların, likopenin ve C vitamininin belirli bir kombinasyonu zamanla iltihabı ve oksidatif hasarını azaltmaktadır. Cildi yeniler, ışıltılı bir görünüm için etkilidir. Karpuzdaki su ve A, B6 ve C vitaminleri cildinizin yumuşak, pürüzsüz ve esnek kalmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle C vitamini, cildin elastikiyetini ve cilde kan akışını artıran kolajen üretimini artırmaktadır. A vitamini ise cilt hücrelerinin onarılmasını sağlayarak cildin kurumasını önlemektedir. B6 vitamini de cilt çatlaklarını yok edebilmektedir.