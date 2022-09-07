Diyabetin şifası onda! eğer düzenli aralıklarla...





"Beslenme düzeni şekerinizi kontrol altında tutar"

Doç. Dr. Taşlıpınar, sözlerine şöyle devam etti: "Tip 2 diyabetin tedavisinde en önemli nokta beslenmenin düzenlenmesi ve hareketin (egzersiz) sağlanmasıdır. Bir şeker hastasına, şeker hastası olmayan bir kişinin yediğinin yarısı kadar yemek yetebilmektedir. Günlük veya gün aşırı 45 dakika yürüyüş, yüzme, pedal çevirme gibi egzersizler önerilmektedir. Beslenme ve hareketin düzenlenmesi sonrası tedavinin üçüncü önemli noktası hedef kilo kontrolü sağlanacak şekilde ilaçla tedavidir. Olması gereken vücut ağırlığında olmak şeker hastalığının ortaya çıkmasını geciktirdiği gibi; tedaviyi, şekerin yönetimini ve kontrolünün sağlanmasını kolaylaştırır. Hatta kullanılan ilaçların dozunu, sayısını azaltır. Vücut ağırlığı boya göre ayarlanmaktadır. Bunu vücut kitle endeksi ile hesaplayarak anlıyoruz. Vücut kitle indeksi; kilonun, boyun metre cinsinden karesine bölünmesi halinde (kg/m2) elde edilen değerle ifade edilir ve bu değer en fazla 25 en az 19 olmalıdır. Bu kitle indeksinin normal aralıkta olmasını sağlayan kiloda kalmaya çalışmak lazım."