Diyabetten kurtarıyor, kan şekerini dengeliyor! Her bir tanesi vücudu yeniliyor

"SOYA FASULYESİ RİSKİ %23 DÜŞÜRÜYOR"

Diyabete karşı koruyucu olan bir diğer besin ise; soya fasulyesidir. Dr Li, soya tüketmenin diyabet riskini yüzde 23 oranında azalttığını belirtti. Soya fasulyesi, kahverengi yağ dokusunu harekete geçiren ve metabolizmayı hızlandıran genistesin ve daidzein adı verilen biyoaktif maddeler içeriyor. Ayrıca daha tok hissetmeyi de sağlıyor.