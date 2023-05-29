Diyabetten kurtarıyor, kan şekerini dengeliyor! Her bir tanesi vücudu yeniliyor

Dr. William Li, uygun tıbbi bakımın yanı sıra, yiyeceklerin de hastalıkları önlemeye ve hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabildiğini gösterdiğini belirtti. Özellikle tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltabilecek üç yiyeceğe ise vurgu yaptı.
"KURUYEMİŞLERİ BESLENME DÜZENİNE EKLEYİN"
Tip 2 diyabet için ön koşul, yüksek kan şekerleri seviyesi olmakla birlikte insülin seviyelerindeki doğru olmayan dalgalanmalardır. Beslenmenize ekleyebilebileceğiniz kuruyemişler, kanser, kardiyovasküler rahatsızlıklar ve obezite gibi hastalıkların riskini düşürürken aynı zamanda diyabete karşı da koruyucu bir etkiye sahip.
"SİYAH ÜZÜM ADETA DİYABETİN DÜZENLEYİCİSİ"
Dr. Li, kuruyemişlerin vücuttaki mikrobiyom florasını lif oranıyla besleyerek iltihaplanma oranını azalttığını, bağışıklığı güçlendirdiğini ve metabolizmayı düzene soktuğunu belirtti.
Dr Li, Akkermansia bakterisini içeren siyah üzümleri özellikle öneriyor. Bu bakterinin obezite, metabolik sendrom ve diyabete karşı koruma sağladığının tespit edildiğini belirten Li, bu üzümlerin ayrıca bağışıklığı ve bağırsak sağlığını koruyan antosiyaninler ve polifenoller içerdiğini söyledi.
"SOYA FASULYESİ RİSKİ %23 DÜŞÜRÜYOR"
Diyabete karşı koruyucu olan bir diğer besin ise; soya fasulyesidir. Dr Li, soya tüketmenin diyabet riskini yüzde 23 oranında azalttığını belirtti. Soya fasulyesi, kahverengi yağ dokusunu harekete geçiren ve metabolizmayı hızlandıran genistesin ve daidzein adı verilen biyoaktif maddeler içeriyor. Ayrıca daha tok hissetmeyi de sağlıyor.
Yüksek kan şekeri gelişimini önlemenin en önemli yollarından biri, sağlıklı ve dengeli bir diyet yemektir. Fazla kilolu olanlar, kilo verirlerse kan şekerini düşürebilirler.
Uzmanlar, "Kilo vermeniz gerekiyorsa, çoğu insanın bunu zaman içinde yavaş yavaş yapması önerilir. Haftada yaklaşık 0,5 ila 1 kg hedefleyin" açıklamasında bulunuyor.