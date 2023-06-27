Diyetisyenlerin “her gün mutlaka tüketin” dediği o besin! Vücudunuzdaki her bir hücreyi yeniliyor

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı bir yemeğe harika bir tat vermekle kalmıyor, aynı zamanda ortaya çıkan araştırmalar zeytinyağının bilişsel gerilemeyi yavaşlatmada rol oynayabileceğini gösteriyor.

Beyin sağlığını desteklemeye ek olarak, New England Journal of Medicine'de yayınlanan 2020 tarihli bir makale, yağı azaltılmış bir diyet yerine zeytinyağı takviyeli bir Akdeniz diyeti tüketildiğinde, yüksek kardiyovasküler riske sahip kişilerde kalp krizi insidansının daha düşük olduğunu gösterdi.

Bu yiyeceklerden hiçbirini yemiyorsanız, haftada bir yeni yiyecek ekleyerek başlayın ve ardından oradan yukarı doğru ilerleyin. Unutmayın, sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak, mükemmellik değil, tamamen ilerleme ile ilgilidir.