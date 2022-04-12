Dizinizdeki bu ağrıya dikkat! İlk belirtisini seneler önce veriyor

"GENÇLERDE BU HASTALIĞA EN SIK BİLİNÇSİZ YAPILAN SPORTİF AKTİVİTELERİ YOL AÇIYOR"

Diz artrozunun en önemli bulgusu olan diz ağrısı orta ve ileri yaşlarda hekimlere en sık başvuru sebepleri arasında olduğunu ancak diz ağrısının artroz dışında başka sebeplerinin de olabileceğine işaret eden Bombacı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu şikâyetin bir sebebi diz çevresindeki yumuşak dokulardan kaynaklanan problemler, başka bir sebebi ise 'yaşlanan diz' olarak adlandırılan, ilerleyen yaş ile birlikte eklemlerin doğal yıpranmasıdır. Diz artrozunun ağrı dışındaki klinik bulguları; ileri yaş, eklemde sertlik, 'krepitasyon', kemikte hassasiyet ve kemikte genişleme olarak sıralanabilir.

Günümüzde yaygın rastlanan kalp ve şeker hastalıkları gibi kronik bir hastalık olan diz artrozuna da ilk belirtiler başlar başlamaz müdahale edilmesi pek çok ağrılı dönemlerin ve işlev bozukluklarının geciktirilmesi ve önlenmesini sağlayabilir."

Gençlerde bu hastalığa en sık bilinçsiz yapılan sportif aktivitelerin yol açtığını ifade eden Bombacı, ayrıca romatizma, avasküler nekroz, menüsküs yırtığı gibi nedenlerin de diz kıkırdağının yok olmasına yol açabildiğini kaydetti.

"HASTA, YAŞAM BİÇİMİNİ DEĞİŞTİREREK BU RAHATSIZLIKTAN KORUNABİLİYOR"

Artrozun ortaya çıkmasında genetik faktörlerin etkisi konusunda araştırmaların devam ettiği bilgisini veren Bombacı, "Genetik araştırmacılar artrozla ilgili olabilecek genetik lokasyonlar tespit etseler de bunların tek başına etkisinin sınırlı olduğunu düşünmektedirler. Bulgular artrozun gelişmesinin genetik faktörlerin yanı sıra beraberinde başka fenotipik etkenlere de bağlı olduğu yönündedir." ifadelerini kullandı.

Diz artrozu tedavisinde önceliğin konservatif yöntemler olduğunu vurgulayan Bombacı, şunları kaydetti:

"Hasta, yaşam biçimini değiştirerek bu rahatsızlıktan korunabiliyor. Kilo vermek, diz egzersizleriyle eklem çevresi kaslarını güçlendirmek, ilk aşamada yeterlidir. Haftada 2-3 defa yapılan, yaralanma riski olmayan, orta derecede egzersizlerin ilk safhalarda artroza bağlı belirtilerin giderilmesinde etkili olduğunu gösteren pek çok araştırma mevcuttur.

Ancak bu kişisel önlemlerden fayda görmeyen hastalar diğer artroz sebepleri açısından değerlendirilir. Ayrıntılı fiziki muayene ile grafi kontrollerinin ardından hastanın kemik ve kıkırdak yapısı, bacakların mekanik dizilimi ve hastanın beklentilerine göre en uygun tedavi yöntemi belirlenir. Bu tedaviler basit bir egzersiz programından tüm diz ekleminin yapay eklemle değiştirildiği diz protezlerine kadar geniş bir yelpazede yer alabilir."