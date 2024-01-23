Dizlerdeki kireçlenme için kritik yaş! Uzmanı uyardı: "Geri dönüşü yok"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Göksel Gültekin, özellikle kırklı yaşlarda ortaya çıkan ve hayat kalitesini etkileyen diz kireçlenmesi ile ilgili bilgiler vererek, tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Gültekin, "Diz Eklemi üç kemikten oluşmaktadır. Yukarı kısımda uyluk kemiği, aşağı kısımda kaval kemiği, önünde patella denilen diz kemiği ile bağlıdır. Uyluk kemiği ile tibia kemiği üst üste durmaktadır. Birbirlerine değmeden arada kıkırdak kaplama vardır. Kıkırdak kaplamanın aşınmasına diz kireçlenmesi diz ekleminin aşınması denmektedir. Diz ekleminin iç kısmında yük binen yerde olmaktadır. Diz eklemi iç kısım ve dış kısım olarak ikiye ayrılmaktadır. İç kısım yaş ilerledikçe binen yük daha da fazla artmakta olup bu kısımda kireçlenme artar. Kireçlenme nadiren dış kısımda da olmaktadır. Klasik diz kireçlenmesi diz ekleminin iç kısmında şiddetli yürüyünce olan, dinlenmekle azalan ağrı, özellikle ilerlediğinde dizden gelen sesler, daha da ilerlediğinde diz eklemine takılma, o pürüzsüzlüğün o kayan gibi hareketin azalması, bir şeylerin içerde birbirine sürtmesi, daha da ilerlediğinde çok daha şiddetli, gece uyku uyutmayan, yol yürütmeyen ağrılar ile önümüze gelmektedir" diye konuştu.



Opr. Dr. Gültekin, şu bilgileri verdi:

"Diz kireçlenmesi her hastalıkta olduğu gibi muayene ile teşhis koyulmaktadır. Problemin ne olduğu, kireçlenmenin ne evrede olduğu ve tanının doğru olduğu belirlenerek, röntgen, MR çok nadiren tomografi, bazen de bacak uzunluk filmleri ile destekleyerek tedavi tanımlanmaktadır. Diz kireçlenmesinin birçok tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemleri genellikle hastanın kireçlenmesinin evresi, hastanın ek hastalıkları, hastanın uzman hekimden beklentilerine göre, bazı tedaviler uygulanmaktadır. Bu tedaviler basit istirahat, buz uygulama, ağrı kesici kullanımı, diz içi siteroid kıkırdak iğneleri, kapalı diz ameliyatlarıyla içeriye girip dizdeki, kıkırdağa canlandırıcı bazı işlemler yapmak, kıkırdak ameliyatlarıyla, kıkırdak nakli yapmak, kireçlenme olduğu için menisküslerde hasar görmekte, menisküsü rahatlatmak için, temizlik ameliyatları yapmak veya diz protezi gibi tüm diz eklemi çıkartılıp yerine metalden yukarıya ve aşağıya doğru eklemini taklit eden implantlar koyup araya da erimeyen plastik parça koyarak birçok tedavi uygulanmaktadır. Diz kireçlenmesi olduktan sonra geriye dönen bir hastalık değildir. Tamir edilemediği için, farklı tedaviler uygulanmaktadır. Diz kireçlenmesi olacağını, diz kireçlenmesi yaşayacağını, özellikle kırklı yaşlarda bazı problemleri olan hastalarda ortopedik cerrahlar anlayabilmektedir. Mesela, kıkırdak ilerde diz kireçlenmesi dönmektedir. Menisküs hasarı ilerde diz kireçlenmesine dönmekte, dizi zorlayıcı işlerde çalışan insanlar, ilerde diz kireçlenmesi yaşayabilmektedirler. Fazla kilolu insanlar ilerde diz kireçlenmesi yaşayabilmektedir. Bu hastalar henüz kireçlenme yakalanmadıysalar bazı basit önerilerle bilgilendirildiklerinde ve hastalar bu önerilere uyduklarında ileride yaşanacak diz kireçlenmesi sorunu engellenmiş olacaktır."