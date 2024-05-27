Dizlerinizdeki kireçlenme riskini hesaplayın! Tartıdaki rakam...



"50 YAŞ ÜSTÜ RİSK ALTINDA"

50 yaş üstü bireylerin risk altında olduğunu söyleyen Dur, "Genellikle 50 yaş sonrası hastalığın görülme sıklığı artar. Ancak geçirilmiş travma öyküsü olan, altta yatan romatizmal rahatsızlığı olan ve aşırı kilolu olan hastalarda daha erken yaşlarda görülebilir" ifadelerini kullandı.



"KORUNMA YOLLARI"

Diz kireçlenmesine yönelik korunma yöntemlerinden de bahseden Dur, "Kilodan uzak durmak, uzun süre diz üzerinde veya çömelerek iş yapmamak, diz çevresi kasları güçlendirici egzersizler yapmak, altta yatan romatizmal rahatsızlıkların tedavisi korunmada önemlidir" dedi.