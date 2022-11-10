DNA’yı yerle bir eden bu besin zehir saçıyor! Bir lokması bile iltihaba davetiye çıkarıyor...

Tatları ne kadar lezzetli de olsa, çok sık tükettiğimizde bu besinler bizlere oldukça zarar veriyor. Sağlıklı ve dinç kalmak için; fast food, işlenmiş etler, şekerden uzak durmalıyız. Özellikle yapay tatlandırıcıların zararı daha fazla. Gelin öyleyse DNA'yı bozan ve iltihaba neden olan yiyeceklerin neler olduğuna bir bakalım.