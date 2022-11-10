DNA’yı yerle bir eden bu besin zehir saçıyor! Bir lokması bile iltihaba davetiye çıkarıyor...

Tatları ne kadar lezzetli de olsa, çok sık tükettiğimizde bu besinler bizlere oldukça zarar veriyor. Sağlıklı ve dinç kalmak için; fast food, işlenmiş etler, şekerden uzak durmalıyız. Özellikle yapay tatlandırıcıların zararı daha fazla. Gelin öyleyse DNA'yı bozan ve iltihaba neden olan yiyeceklerin neler olduğuna bir bakalım.
DNA'DA HASAR BIRAKIYOR!
Et tüketimi artan DNA hasarı ile ilişkilidir. Özellikle işlenmiş etler, pastırma kızartmasından çıkan buharlarda bile bulunabilen kanserojen nitrozaminler içerebilir. Füme etler ve balıklar, dumanın kanserojen bileşiklerinin çoğunu yakalar. Sıvı dumanın tütsülenmiş gıdalar kadar kanserojen olması muhtemel değildir.
Pişmiş etler genel olarak DNA hasarına neden olabilir. Yumurta, peynir, pişmiş et ve kreatinde bulunan heterosiklik aminler DNA hasarında bir faktör olabilir. Hayvansal yağ ayrıca safra asitlerimizi kanserojenlere dönüştüren bağırsak bakterilerinin büyümesini artırma potansiyeline sahiptir.
HAZIR ÇORBALAR
Hazır çorbaların içeriğindeki monosodyum glutamat, vücutta iltihaplanmayı artıran en önemli unsurlardan biridir. Fareler üzerinde yapılan deneyler göstermiştir ki MSG enjekte edilen hayvanlarda vücutta iltihaplanma ve tip 2 diyabet gelişmektedir. Bunun sonucunda ise hazır çorbalar en sağlıksız besinler arasında yer alıyor. Özellikle çok sık tüketiminizde ömrünüzden çalıyor!
SOSLAR
Sosların içinde rafine karbonhidratlar ve kan şekerini yükselten şekerler vardır. Kan şekeriniz yükseldiğinde vücut, proinflamatuar maddeleri serbest bırakır. Bu da vücutta iltihaplanmaya sebep olur.
KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Patates kızartması, hamur lokma ve kızarmış hamurdan yapılan diğer tatlılar, fast-food menülerinde yer alan peynir ve soğan kızartması gibi her türlü kızartılmış yiyecek inflamasyonu tetikliyor. Bunlardan uzak durmanızda fayda var.
YAPAY TATLANDIRICILAR
Düşük kalorili veya diyet ürünler tüketirken inflamasyon riskini artırabileceğini unutmayın. Bazı bilimsel araştırmalar, yapay tatlandırıcıların vücutta inflamasyona sebep olabileceğini öne sürüyor.
RAFİNE KARBONHİDRATLAR
Makarna, beyaz ekmek, kurabiye gibi rafine karbonhidratlar, eklem iltihabına neden olan yiyecekler arasında sayılıyor. Yapılan araştırmalar; beyaz un ile yapılan ekmek, bisküvi, kraker gibi karbonhidrat türü gıdalar ayrıca glisemik indeksleri yüksek olduğu için kan şekerini hızlı şekilde arttırdığını söylüyor.
İŞLENMİŞ GIDALAR
Salam, sosis, sucuk, kırmızı et gibi işlenmiş gıdaların vücutta büyük ölçüde iltihaplanmaya sebep olduğu ortaya çıktı. Bu gıdaları az tüketmenizde fayda var.
HAZIR İÇECEKLER
Sağlıklı sandığınız meyve suları da iltihaplanmaya sebep oluyor. Sadece meyve suyu değil, buzlu çaylar, meyveli sodalar da iltihaplanmaya dahil.
MARGARİN VE TRANS YAĞLAR
Trans yağ içeren işlenmiş ve paketlenmiş besinlerin tümü iltihabı tetikler. Sağlığa son derece zararlı bu yağlar, pizza, hamburger gibi yiyecekleri az tüketmenizde fayda var. Ayrıca Bitkisel-hayvansal yağlardan üretilen margarinler ve bunlar ile üretilen ürünler sakıncalıdır. İlerleyen zamanlarda damar tıkanıklığına sebep olabilir.