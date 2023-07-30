Doğal bir detoks etkisi yaratıyor! 3 malzeme ile bir haftada tüm organlarınızı arındırın...

ISPANAĞIN FAYDALARI

Zengin besin içeriği: Ispanak, A, C, K, B6, folat, demir, kalsiyum ve potasyum gibi önemli besin maddelerini içerir. Bu besinler, sağlıklı bir vücut için gerekli olan birçok işlevi destekler.

Demir kaynağı: Ispanak, özellikle vejetaryenler için önemli bir demir kaynağıdır. Demir, kırmızı kan hücrelerinin yapımında ve oksijen taşınmasında önemli bir rol oynar.

Göz sağlığını destekler: Ispanak, lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir. Bu antioksidanlar, göz sağlığını koruyarak yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.