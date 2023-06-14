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Doğal bir magnezyum deposu! Meğer çelik gibi kemiklerin sırrı o besinde saklıymış…

Magnezyum, kas kramplarının önlenmesinde ve kemik sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Aynı zamanda enerji üretimi süreçlerine katkıda bulunarak yorgunluğu azaltabilir ve vücudun daha iyi çalışmasını sağlar. Magnezyumun sinir sistemi üzerindeki etkileri, stresi azaltmaya ve uyku kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle eksikliği durumunda hemen yerine konması önerilmektedir.

Giriş Tarihi: 14.06.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 17:03
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Doğal bir magnezyum deposu! Meğer çelik gibi kemiklerin sırrı o besinde saklıymış…

Magnezyum eksikliğine karşılık tüketebileceğiniz en zengin gıdalardan biri de keçiboynuzudur.

KEÇİBOYNUZU KULLANIMI

Şekerleme, çikolatalı milkshake ve kek gibi en sevdiğiniz tatlıların tadını çıkarmaya devam edebilirsiniz. Keçiboynuzu en yaygın kullanım alanı gıdadır. Keçiboynuzu çikolataya benzer bir tada sahiptir ve harika bir alternatiftir çünkü:

  • bolca lif içerir
  • antioksidanlar bakımından zengindir
  • düşük miktarda yağ ve şeker içerir
  • kafein ve gluten içermez

Keçiboynuzu doğal olarak tatlı olduğu için, şeker isteğinizi gidermenize yardımcı olabilir. Yemek pişirirken, keçiboynuzu çikolata yerine 1'e 1 oranında kullanabilirsiniz. Keçiboynuzu cipslerini çikolata parçalarıyla da değiştirebilirsiniz.

KEÇİBOYNUZUNUN ÖZELLİKLERİ

  • Kakaoya kıyasla iki kat daha fazla kalsiyum içerir.
  • Migreni tetikleyen bir bileşik içermez
  • kafein ve yağ içermez

BUNA KARŞIN KAKAO;

  • Kalsiyum emilimini engelleyen oksalik asit içerir
  • Bazı insanlarda migreni tetikleyebilir
  • Sodyum ve yağ oranı yüksektir

Keçiboynuzu aynı zamanda mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Keçiboynuzu vitaminleri içerir:

  • A
  • B-2
  • B-3
  • B-6

Ayrıca şu minerallere sahiptir:

  • Kalsiyum
  • Manganez
  • Potasyum
  • Magnezyum
  • Çinko
  • Selenyum
  • Keçiboynuzu ayrıca lif, pektin ve protein bakımından da yüksektir.

Diyetinize keçiboynuzu eklemek şu bakımlardan yardımcı olabilir;

  • Kolesterolünüzü düşürmek
  • Kalp hastalığı riskinizi azaltın
  • Mide sorunlarını hafifletmek
  • İshal tedavisi

Kakao gibi, keçiboynuzu da kalp hastalığı riskini azalttığı bilinen antioksidanlar olan polifenoller içerir. Araştırma, diyetinize keçiboynuzu gibi polifenol açısından zengin yiyecekler eklemenin yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

BOLCA MAGNEZYUM İÇERİR

Keçiboynuzu, bilimsel adıyla Ceratonia siliqua, çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaçtır ve baklagiller familyasına aittir. Keçiboynuzu, sağlığa birçok faydası olan besleyici bir gıdadır ve içeriğindeki magnezyum miktarı da oldukça dikkate değerdir.

Magnezyum, vücutta birçok önemli işlevi olan bir mineraldir. Sinir sistemi fonksiyonları, kas sağlığı, enerji metabolizması, kemik ve diş sağlığı gibi birçok süreçte hayati rol oynar. Ayrıca, magnezyum bağışıklık sistemini destekler, kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur.

Keçiboynuzu, magnezyum açısından zengin bir doğal kaynaktır. 100 gram keçiboynuzu tohumu, yaklaşık 70-75 miligram magnezyum içerir. Bu miktar, günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık %20'sine denk gelir. Keçiboynuzunun magnezyum içeriği, diğer birçok meyve ve sebzeden daha yüksektir. Bu nedenle, beslenme açısından magnezyum alımını artırmak isteyenler için keçiboynuzu tüketmek faydalı olabilir.

SİNDİRİM SORUNLARINA İYİ GELİR

Sindirim sorunlarınız varsa keçiboynuzu tüketmek sizin için ideal olabilir. Bitkilerde bulunan diyet bileşikleri olan keçiboynuzu tanenleri, normal bitki tanenlerinden farklıdır. Düzenli bitki tanenleri suda çözünür ve sindirimi engeller, ancak keçiboynuzu tanenleri çözmez. Bunun yerine, toksinlerin üstesinden gelmeye ve bağırsaklarda zararlı bakteri üremesini önlemeye yardımcı olan sindirim sistemi üzerinde kurutma etkisine sahiptirler.

İSHAL TEDAVİSİNDE KULLANILIR

Araştırmalar, keçiboynuzu suyunun küçük çocuklarda ve yetişkinlerde ishali tedavi etmenin güvenli ve etkili bir yolu olabileceğini gösteriyor. Ancak ek olarak keçiboynuzu almadan önce doktorunuza danışın.

KEÇİBOYNUZU TÜKETİRKEN DİKKAT

Keçiboynuzu alerjisi nadir olmakla birlikte, İspanya'da yapılan bir araştırma, fındık ve baklagil alerjisi olan kişilerin keçiboynuzu sakızına karşı alerjik reaksiyonlar gösterebileceğini bulmuştur. Bu reaksiyonlar arasında döküntüler, astım ve saman nezlesi vardı. Ancak çalışma, özellikle yer fıstığına alerjisi olan kişilerin herhangi bir sorun yaşamadan pişmiş keçiboynuzu tohumları ve keçiboynuzu sakızı yiyebildiklerini de bildirdi. Bu nedenle daha önce tüketmediyseniz mutlaka öncesinde doktorunuza danışın.

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