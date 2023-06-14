Doğal bir magnezyum deposu! Meğer çelik gibi kemiklerin sırrı o besinde saklıymış…

Kakao gibi, keçiboynuzu da kalp hastalığı riskini azalttığı bilinen antioksidanlar olan polifenoller içerir. Araştırma, diyetinize keçiboynuzu gibi polifenol açısından zengin yiyecekler eklemenin yüksek kolesterolü düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

BOLCA MAGNEZYUM İÇERİR

Keçiboynuzu, bilimsel adıyla Ceratonia siliqua, çoğunlukla Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaçtır ve baklagiller familyasına aittir. Keçiboynuzu, sağlığa birçok faydası olan besleyici bir gıdadır ve içeriğindeki magnezyum miktarı da oldukça dikkate değerdir.

Magnezyum, vücutta birçok önemli işlevi olan bir mineraldir. Sinir sistemi fonksiyonları, kas sağlığı, enerji metabolizması, kemik ve diş sağlığı gibi birçok süreçte hayati rol oynar. Ayrıca, magnezyum bağışıklık sistemini destekler, kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur.

Keçiboynuzu, magnezyum açısından zengin bir doğal kaynaktır. 100 gram keçiboynuzu tohumu, yaklaşık 70-75 miligram magnezyum içerir. Bu miktar, günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık %20'sine denk gelir. Keçiboynuzunun magnezyum içeriği, diğer birçok meyve ve sebzeden daha yüksektir. Bu nedenle, beslenme açısından magnezyum alımını artırmak isteyenler için keçiboynuzu tüketmek faydalı olabilir.