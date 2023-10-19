Doğal melatonin kaynağı! Yatmadan önce yiyen mışıl mışıl uyuyor...

Ananastaki yüksek su içeriği, melatonin üretimini artırmanın yanı sıra vücudunuzun en iyi durumda çalışmasına yardımcı olabilir ve kesintisiz uyumanıza olanak tanıyarak genel olarak daha iyi bir gece uykusu sağlar.

Dahası, ananas ayrıca uyurken size yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özellikler de içerir, özellikle de kendinizi sık sık ağrı nedeniyle uyanırken bulursanız. Ancak Max, ananas yemenin uyku sorunlarınıza sihirli bir çözüm olmadığı konusunda uyardı ve TikTok'ta yayılan bazı bilgilere karşı çıktı.

Uzman, tek başına ananas yemenin uykunuz üzerinde "önemli" bir etkiye sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu ve gördüğünüz faydaların muhtemelen "kademeli ve genel refahla ilişkili" olacağını iddia etti.