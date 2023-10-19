Doğal melatonin kaynağı! Yatmadan önce yiyen mışıl mışıl uyuyor...

21 yaşındaki Emma Leigh, viral olan bir TikTok videosunda, yatmadan önce ananas yiyerek çok daha hızlı bir şekilde uykuya daldığını ve daha derin uyuduğuna dair bir iddiada bulundu. Videoda Emma, uyku hormonu olarak da bilinen melatoninin üretimini, artırması sebebiyle uyuyabildiğini anlattı. Birçok kişinin ilgi gösterdiği bu videonun ardındaki gerçekleri ise uyku uzmanı açıkladı.
Uyku Uzmanı Max Kirsten'e; Emma'nın melatonin üretimiyle ilgili iddiaların doğruluğu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kirsten, yatmadan önce ananas yemenin veya taze ananas suyu içmenin beyindeki melatonin belirteçlerini %266'ya kadar yükselttiğini gösterdi.
Triptofan (ananasta bulunan bir amino asit) doğal olarak melatonin düzeylerini (uyku sinyali veren bir hormon) artırır. başlar) ve beyindeki serotonin seviyeleri sakinleştirici, uykulu, rahatlamış bir duyguya neden olur.
Ananastaki yüksek su içeriği, melatonin üretimini artırmanın yanı sıra vücudunuzun en iyi durumda çalışmasına yardımcı olabilir ve kesintisiz uyumanıza olanak tanıyarak genel olarak daha iyi bir gece uykusu sağlar.
Dahası, ananas ayrıca uyurken size yardımcı olabilecek anti-inflamatuar özellikler de içerir, özellikle de kendinizi sık sık ağrı nedeniyle uyanırken bulursanız. Ancak Max, ananas yemenin uyku sorunlarınıza sihirli bir çözüm olmadığı konusunda uyardı ve TikTok'ta yayılan bazı bilgilere karşı çıktı.
Uzman, tek başına ananas yemenin uykunuz üzerinde "önemli" bir etkiye sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu ve gördüğünüz faydaların muhtemelen "kademeli ve genel refahla ilişkili" olacağını iddia etti.
Uyku yardımına ihtiyacınız varsa Max, ılık süt, papatya çayı ve tam tahıllar gibi "uykuyu kolaylaştırıcı özellikleriyle daha iyi bilinen seçenekleri" denemenizi öneriyor. Şöyle açıkladı; "Sürekli uyku sorunu yaşıyorsanız, sağlıklı bir uyku rutinini sürdürmek ve altta yatan uyku bozukluklarını ele almak da önemlidir."