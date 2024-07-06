Doğanın keyfini çıkarırken bu tehlikeyi atlamayın! Ölüme sürüklüyor...

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte piknik yapanlar ve açık alanda çalışanlar için keneler risk oluşturmaya başladı. Acil Tıp Uzmanı Dr. Efe Kanter, “Yaz aylarında kene sokması vakaları çok daha fazla görülmekte. Açık alanlarda gezdikten ve doğada bulunduktan sonra vücut kontrolü yapmak çok önemli” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 06.07.2024 11:12 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz mevsiminde vatandaşların hem piknik için doğal alanlara yönelmeleri hem de tarlalarda sık çalışmasıyla birlikte kene teması gibi vakaların çok daha fazla görüldüğünü belirten Dr. Efe Kanter, konuya ilişkin önemli uyarılarda bulundu.





"GİYİNME KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALI"

Açık alanlarda, doğada çalışanlar veya doğaya gezmeye, piknik yapmaya giden vatandaşların mutlaka kıyafet ve giyinme konusunda daha dikkatli olmalı gerektiğini vurgulayan Dr. Efe Kanter, "Mümkünse uzun kollu, ince, hafif şeyler veya uzun pantolonlar, çorapları pantolonların içine sokarak özellikle dışarıya maruziyeti azaltmak adına önlemler alınması lazım. Keneler soktuktan sonra hemen fark edilmeyebiliyor. Çünkü kene insanı soktuktan sonra yavaş yavaş kan emerek şişiyorlar. Genellikle şişene kadar da çok küçük olduğu için fark edilmeyebiliyor. Mutlaka açık alanlarda gezdikten, doğada bulunduktan sonra vücut kontrolü yapmak çok önemli" diye konuştu.