Doktordan önemli açıklama! Diyabet hastaları oruç tutarken...

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramis Çolak, “Ramazan ayında farklı coğrafyalardan yaklaşık 50 milyon diyabet hastasının oruç tuttuğu tahmin ediliyor. Bu sayılara ortak açıklama yapmak doğru değil. Ancak hastalar doktorlarına danışmadan oruç tutmasın” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 29.03.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 10:49 PAYLAŞ ABONE OL

OMÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramis Çolak, diyabet hastalarına uyarılarda bulundu. Diyabet hastalarının ramazan ayında beslenmelerine özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Çolak, dini vecibelerin yerine getirilmesinin diyabet hastalarının da hakkı olduğunu ancak orucun, diyabet hastalığına ters düştüğünü belirtti.

Diyabet hastalarının yalnızca ramazan ayında değil, hayatları boyunca beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çolak, "Ramazan ayında farklı coğrafyalardan yaklaşık 50 milyon diyabet hastasının oruç tuttuğu tahmin ediliyor. Bu sayılara ortak açıklama yapmak doğru değil. Oruç diyabet hastalığı için hasta özelinde olmalıdır" diye konuştu.