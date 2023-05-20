Doktordan uyarı! "Alerjik olduğunu düşünen hastanın kanser olduğunu öğrendik": Burnunuz tıkanıyorsa...

Alerjilerin mesleki, mevsimsel ya da kalıtımsal olabileceğine değinen Kulak, Burun, Boğaz Kliniği'nden Opr. Dr. Cemal Ayhan, "Alerji hastaların hayat konforunu bozan, günlük hayattaki konforunu düşüren bir hastalık. Alerjiyi doktor muayenesi ile tespit etmek mümkün. Alerji hastaları bize genellikle burun tıkanıklıkları ve akıntıları ile geliyorlar. Kulak, burun, boğaz muayenesiyle alerjiyi saptadıktan sonra da çeşitli ilaç tedavileri veriyoruz. Bu ilaç tedavilerinde hastalara uygun şekilde ayarlıyoruz. Atopik bünye dediğimiz vücutta birçok etkene karşı alerjiler geliştiğini görebiliyoruz. Hastalara tek bir şeye karşı alerjiniz var demek doğru değil. Bir kişi bir şeye karşı alerjik yapıya sahipse aslında diğerlerine karşı da diğer maddelere karşı da diğer alerjenlere karşı da alerjik reaksiyon geliştirme potansiyeli daha yüksek diyebiliriz. Şu anda alerjik durumlara çok rastladığımız tablodayız. Hastalar baharın gelmesiyle birlikte ağaç polenlerinin çok yoğun olduğu bir maruziyetten sebep alerjiyle karşımıza çıkıyor. Biz alerji tiplerini de ayırıyoruz. Hastalar mevsimsel veya mesleki alerjilere maruz kalabiliyorlar. Mesleki alerjiye maruz kalanlar hafta sonları tatillerinde veya yaz tatillerinde bu şikayetlerin azaldıklarını söylüyorlar. Tüm yıl boyunca alerjilere maruz kalan hastalarımız da tüm yıl şikayetleri oluyor" dedi.



"ALERJİ OLDUĞUNU DÜŞÜNEN HASTANIN KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Bazı burun tıkanıklıklarının çok önemli hastalıkların habercisi ya da belirtisi olabileceğine de değinen Opr. Dr. Ayhan, "Bizim en sık rastladığımız alerjiler mevsimsel nöbetler. Sadece tek bir tipe karşı değil polen, çayır, çimen, duman, güneşe maruziyet gibi çeşitli alerjenlerle şikayetlerde buluyorlar. Bu alerjiler sonrası doktor muayenesiyle yazılan ilaçlar kullanılabilir. Evdeki eski ilaçları ya da komşu önermesi ilaçların kullanılmasını önermiyoruz. İlaç kullanılmadan önce muayene olunmalı ve hangi tedavinin uygun olacağı doktor tarafından belirlenmelidir. Biz doktorlar alerjide tanıyı hastayla birlikte konuşarak koyuyoruz. İlaçlar faydalı olabiliyor ama burun tıkanıklığının, hapşırmanın veya boğazdaki kaşıntının tek sebebi alerji değil. Biz altında enfeksiyon yatan alerji şikayetiyle gelip enfeksiyon tanısı alan birçok hastamızı burada muayene ettik ve tedavi düzenledik. Hiçbir alerjisi olmayıp burundaki polipleri, burun etlerin büyüklüğüyle gelip bize veya daha ciddi bir tabloyla burun etlerinin büyüklüğünden çok, belki de kanser olup kansere ilerleyebilecek kadar ciddi bir tabloda alerjiyle yıllarca geçirmiş hastaları burada muayene edip tedavilerini düzenledik. O yüzden kesinlikle bir komşu tavsiyesi değil bir doktor tavsiyesini dinlemelerini söylüyorum. Burnun tıkanmasını sağlayan tek şey alerji değildir. Burun tıkanıklığını yapan yüzlerce sebep var. Yabancı cisimden tutun da birçok hastalıktan dolayı burun tıkanabilir. Bize burun tıkanıklığıyla gelip alerji diye ötelenip, burunda taş çıkardığımız, yabancı cisim çıkardığımız hastalarımız oldu. Kanser tanısı koyduğumuz hastalarımız oldu. Mantar topları tespit ettik" diye konuştu.