Doktorlar uyardı: Bu 3 meslektekiler kanser riski altında! Yüzde 30’unda görülüyor...

HANGİ MESLEKLERDE MESANE KANSERİ RİSKİ DAHA FAZLADIR?

Çalışmaya göre, kuaför, tesisatçı, boyacı ve fabrika işçisi gibi mesleklerde çalışanların bu hastalığa yakalanma olasılığı en yüksek olanlar olduğu belirtiliyor.

Geçmişte bu işlerde çalışan insanlar, bazı boya ve kimyasallarda bulunan kimyasallar da dahil olmak üzere zararlı maddelere maruz kalıyordu.