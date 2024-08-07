Doktorlar uyardı: Bu 3 meslektekiler kanser riski altında! Yüzde 30’unda görülüyor...

Mesane kanseri, en sık görülen 11. kanser türüdür ve vakaların çoğu 65 yaş üstü ve daha önce zararlı maddelere maruz kalmış kişilerde görülür.
Her yıl sadece İngiltere'de 5 bin 500 kişinin ölümüne yol açan hastalık, hakkında yeterli farkındalığın olmaması nedeniyle doktorlar tarafından 'kanserlerin külkedisi' olarak adlandırılıyor.
Merck'in 4.000 yetişkin üzerinde yaptığı yeni bir anket, yüksek riskli mesleklerde çalışanların aile hekimlerine başvurma olasılıklarının diğerlerine göre daha düşük olduğunu, üçte birinin idrarı kahverengi veya kırmızıysa tıbbi yardım almayacağını söyledi.
MESANE KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Eğer siz veya sevdiğiniz birinin mesane kanseri olduğunu düşünüyorsanız, kan testi yaptırmaya devam etmeniz önemlidir.
Hastalığın belirtileri şunlardır:
HANGİ MESLEKLERDE MESANE KANSERİ RİSKİ DAHA FAZLADIR?
Çalışmaya göre, kuaför, tesisatçı, boyacı ve fabrika işçisi gibi mesleklerde çalışanların bu hastalığa yakalanma olasılığı en yüksek olanlar olduğu belirtiliyor.
Geçmişte bu işlerde çalışan insanlar, bazı boya ve kimyasallarda bulunan kimyasallar da dahil olmak üzere zararlı maddelere maruz kalıyordu.
Ve düzenlemeler artık çok daha sıkı olsa da, ilk maruziyetten sonra mesane kanserinin gelişmesi 30 yıla kadar sürebilir.
Eski fabrika işçilerinin mesane kanserine yakalanma riskinin 16 kat daha fazla olduğu, eski kuaförlerin ise yüzde 30-35 daha fazla risk taşıdığı ortaya çıktı.
MESANE KANSERİNİN FARKINDALIĞI NEDEN YOK?
Dr. Lydia Makaroff, şunları söyledi: "Mesane kanserine ilişkin farkındalığı artırmanın önündeki en önemli engel teşhistir ve birçok insanın mesane kanseri hakkında konuşmaktan çok korktuğunu görüyoruz.
"Herhangi bir belirti fark ederseniz mutlaka aile hekiminize başvurun, mesleğiniz hakkında bilgi verin."