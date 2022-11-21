Doktorlardan önemli uyarı: "Bu vitamine tek kuruş harcamayın, hiçbir faydası yok!"

Doktor Sony Sherpa, bazı multivitaminlerin tipik olarak bir etki oluşturması için yeterli besin sağlamadığını, özellikle çiğnenebilir tabletlerin vücudun düzgün şekilde emilim sağlamasının çok da mümkün olmadığını dile getirdi.
ÇİĞNENEBİLİR MULTİVİTAMİNLER NELERDİR?
En kolay tüketilebilir multivitaminler arasında yer alan çiğnenebilir vitaminler, tüketim oranını artırmak için oldukça etkili bir yol gibi görünse de sağlık uzmanları, bu durumun aslında etkili olmadığını öne sürüyor. İhtiyaç duyduğunuz vitamin ve mineralleri aldığınızı sanırken aslında vücudunuza sadece bir şeker yüklemesi yapıyor olabilirsiniz.
BU MULTİVİTAMİNLERİN ZARARLARI
Bir multivitamin, vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm önemli vitamin ve besinler için günlük kotanızı karşılamanın harika bir yolu gibi görünse de, Dr. Sherpa bunun her zaman böyle olmadığı konusunda uyarıyor. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geldiğini düşünüyorsanız, muhtemelen haklısınız. Bunun nedeni, bu takviye çeşidinin ihtiyacınız olan vitaminlerin küçük bir kısmını sağlamasıdır.
Dr. Sherpa, "Aslında, bu takviyeler çok büyük miktarlarda üretildiğinden, multivitamin tabletlerinin vitamin içerikleri büyük ölçüde azalır" diye açıklıyor. "Bu, yalnızca bir veya iki vitaminden oluşan daha yüksek konsantrasyonlara sahip tabletler üretmek yerine, her bir vitaminin küçük bir miktarının dahil edilmesine izin verir. Sonuç olarak, multivitaminler genellikle herhangi bir vitaminden sağlığımız üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip olacak kadarını içermez. " Bu nedenle, vücudunuza bol miktarda yakıt sağlıyormuş gibi hissederken, neredeyse hiç yararlı bir şeyi vücudunuza almıyor olabilirsiniz.
ÇİĞNENEBİLİR VİTAMİNLERİN DEZAVANTAJLARI
Multivitiamin tüketimi, zorlanılması durumunda sakızlı formda olduklarında daha fazla tüketilebilir hale gelse de aradığınız her şeyi bulmanızı kolaylaştırmaz. Dr. Sherpa, her ne kadar lezzetli olsa da ihtiyacınız olan vitaminleri düşük miktarda sunmaları nedeniyle sağlığınıza pek iyi gelmediği konusunda uyarıyor.
Bu tür vitaminlerin tipik olarak daha düşük miktarlarda vitamin ve mineral içermesine vurgu yapan Sherpa, bunun sebebinin küçük çocuklar için özellikle tüketim sağlaması için üretilen bu ürünlerin tatlarının güzel olmasını sağlayan şeker nedeniyle vücudun emmesinin de zor olduğunu belirtti.
Sonuç olarak çiğnenebilir vitaminler, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamada diğer takviyeler kadar etkili olmayabilir.
VİTAMİN TÜKETMENİN EN İYİ YOLU NEDİR?
Günlük vitamin ve mineral dozunu nasıl almanız gerektiğine dair vitamin tüketmenin en iyi yolunun her zaman doğrudan besinlerden almak olduğunu söyleyen Sherpa, uygun miktarda vitamin ve mineral aldığınızdan emin olmanın en iyi yolunun da bol miktarda meyve, sebze, yağsız protein ve kepekli tahıllar içeren dengeli bir beslenme sistemiyle yaşamanın önemine vurgu yapıyor.
Fakat bu durum, vitamin takviyelerini asla almamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Takviyeler, eksiklikleri gidermek için ve sağlıklı kalmak için uzman kontrolünde kullanılması gereken ürünler, fakat her durum için onlara güvenmemek gerekiyor.
Vücudun tüm faydalı vitamin ve mineraller için emilim sağlamasının en iyi yolu konusunda sağlıklı beslenmenin yanı sıra, düzenli egzersiz yapmak ve sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak gibi hepimizin bildiği noktalardan uzaklaşmamak gerekiyor. Ayrıca bu durum, ömrünüzün sonuna kadar devam etmesi gereken bir yaşam alışkanlığıdır.