Doktorlardan önemli uyarı: "Bu vitamine tek kuruş harcamayın, hiçbir faydası yok!"

En kolay tüketilebilir multivitaminler arasında yer alan çiğnenebilir vitaminler, tüketim oranını artırmak için oldukça etkili bir yol gibi görünse de sağlık uzmanları, bu durumun aslında etkili olmadığını öne sürüyor. İhtiyaç duyduğunuz vitamin ve mineralleri aldığınızı sanırken aslında vücudunuza sadece bir şeker yüklemesi yapıyor olabilirsiniz.

BU MULTİVİTAMİNLERİN ZARARLARI

Bir multivitamin, vücudunuzun düzgün çalışması için ihtiyaç duyduğu tüm önemli vitamin ve besinler için günlük kotanızı karşılamanın harika bir yolu gibi görünse de, Dr. Sherpa bunun her zaman böyle olmadığı konusunda uyarıyor. Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geldiğini düşünüyorsanız, muhtemelen haklısınız. Bunun nedeni, bu takviye çeşidinin ihtiyacınız olan vitaminlerin küçük bir kısmını sağlamasıdır.

Dr. Sherpa, "Aslında, bu takviyeler çok büyük miktarlarda üretildiğinden, multivitamin tabletlerinin vitamin içerikleri büyük ölçüde azalır" diye açıklıyor. "Bu, yalnızca bir veya iki vitaminden oluşan daha yüksek konsantrasyonlara sahip tabletler üretmek yerine, her bir vitaminin küçük bir miktarının dahil edilmesine izin verir. Sonuç olarak, multivitaminler genellikle herhangi bir vitaminden sağlığımız üzerinde gözle görülür bir etkiye sahip olacak kadarını içermez. " Bu nedenle, vücudunuza bol miktarda yakıt sağlıyormuş gibi hissederken, neredeyse hiç yararlı bir şeyi vücudunuza almıyor olabilirsiniz.