Doktorların favorisi! Hastalıkları başlamadan bitiren 10 gıda

Bununla birlikte, mümkün olduğunca sık yemeniz gereken belirli yiyecekler vardır. Özellikle bazı besinler; savunmanızı güçlendirirken ihtiyacınız olan besin değerlerini de edinmenizi sağlar. Haftalık beslenme rutininize mutlaka düzenli şekilde ekleyebileceğiniz bu besinler; sağlıklı bir yaşama adım atmanız için en önemli püf noktası oluyor. İşte o gıdalar…
KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, oligosakkaritler adı verilen sindirilemeyen bir lif türü olan bir diyet prebiyotiktir. Dr. Graham, prebiyotiklerin, bağırsaktaki sağlıklı bakteriler için "gıda veya gübre" olarak düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. Prebiyotikler, proinflamatuar (iltihaplanmaya neden olan) sitokinleri azaltırken anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) sitokinleri artırarak bağışıklık sisteminizi geliştirmeyi sağlıyor. Diğer iyi prebiyotik kaynakları arasında meyveler, sebzeler, fasulye ve buğday, yulaf ve arpa gibi tam tahıllar bulunur. Dr. Graham, "Bu prebiyotikleri aniden yemeye başlarsanız, dikkatli olun, gaz ve şişkinliği artırabilirler" diye uyarıyor.
SÜT
Tıp Eğitimi Direktörü Dr. Elizabeth Zmuda'ya göre, süt iyi bir selenyum kaynağı ve kayda değer bir çinko kaynağıdır. Bir fincan yağsız süt, önerilen günlük selenyum ve çinko miktarının sırasıyla %11'ini ve %7'sini karşılar. Zmuda'ya göre, selenyum birçok bağışıklık hücresinin işlevini artırır.
SHİİTAKE MANTARLARI
Shiitake mantarları, Dr. Graham'ın "bağışıklık sisteminin çeşitli unsurları üzerinde hareket ederek ve bir T hücresi bağışıklık tepkisini artırarak vücudun enfeksiyonlara karşı bağışıklık savunmasını destekleyebileceğini" söylediği tıbbi mantarlar olarak bilinir. Şitake mantarlarını zeytinyağında basit bir şekilde soteleyebilir veya omletlere, pirinç yemeklerine, makarna yemeklerine, çorbalara ve salatalara ekleyebilirsiniz.
BROKOLİ
Dr. Graham, brokolinin, bağışıklık sistemi için önemli olan antioksidan etkili polifenoller içerdiğini belirtiyor. Brokolinin, bağışıklığı artıran hastalıklarla savaşan ajan olan sülforafan glukozinolat adı verilen bir bileşik içerdiğini açıklıyor. Brokoliyi, hem çiğ hem de hafifçe pişmiş, olarak tüketmek gerekir.
TAVUK ÇORBASI
Bilim insanları, tavuk çorbası içmenin burun akıntısı hızına yardımcı olduğunu buldular. Dr. Michael F. Roizen ise bu sayede virüs veya bakteri çoğalmayacağını ve böylece hastalıklara karşı daha dirençli olacağınızı belirtti. Dr. Roizen, diğer araştırmaların tavuk çorbasındaki bileşenlerin anti-inflamatuar etkilere sahip olduğunu bulduğunu açıkladı.
ZENCEFİL
Hastalığı önleyen bazı yiyeceklerin en iyi yanı, zencefil gibi çorbanıza atabilmenizdir. Dr. Roizen, bir deneyde zencefilin virüsleri engellediği gösterildiğini söyleyerek ister çorbalarınızda isterseniz çayınızda sürekli tüketmeniz gerektiğine vurgu yaptı.
SARIMSAK
Sarımsak, Dr. Riva L. Rahl'ın özellikle üzerinde durduğu besin kaynaklarından biri. Rahl, sarımsağın bağışıklık sistemini güçlendirdiği gösterilen bir sülfürik bileşik olan allisin açısından zengin olduğunu bu sayede birçok hastalığa karşı adeta bir kalkana dönüştüğünü belirtiyor.
YOĞURT
Dr. Rahl, "Canlı, aktif kültürlere sahip yoğurt, vücudunuzun diğer zararlı bakterilerle savaşabilecek yararlı bakterileri üretmesine yardımcı olarak ve dengeleyerek bağışıklık sistemini güçlendirebilen probiyotik özelliklere sahiptir" diye açıklıyor. Yoğurt, aynı zamanda probiyotiklere ek olarak, bağışıklık sistemi işlevini geliştirmeye yardımcı olan en iyi D vitamini kaynaklarından biridir.
NARENCİYE
Portakal, limon, miskot limonu veya greyfurt gibi turunçgil ailesinden meyverlerin C vitamini açısından oldukça zengin olması büyük etkiler sunar. Dr. Rahl; C vitamininin bağışıklık sistemini en iyi şekilde güçlendirdiğini, beyaz kan hücrelerinin artmasını sağlayarak enfeksiyona karşı önemli bir koruma sağladığını belirtti.