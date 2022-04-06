Doktorların favorisi! Hastalıkları başlamadan bitiren 10 gıda

Bağışıklık sisteminiz söz konusu olduğunda, ne yediğiniz kesinlikle önemlidir. Hiçbir yiyecek sizi hastalanmaktan koruyamasa da, beslenmeniz vücut savunmanızı güçlendirmede önemli bir rol oynar. Dr. Robert Graham, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenin ilk adımının, tam tahıllar, meyveler ve sebzeler, sağlıklı yağlar, prebiyotikler ve probiyotikler açısından zengin, sağlıklı ve dengeli bir diyet sürdürmektir diyerek en ayrıntılı bilgileri verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:49

Bununla birlikte, mümkün olduğunca sık yemeniz gereken belirli yiyecekler vardır. Özellikle bazı besinler; savunmanızı güçlendirirken ihtiyacınız olan besin değerlerini de edinmenizi sağlar. Haftalık beslenme rutininize mutlaka düzenli şekilde ekleyebileceğiniz bu besinler; sağlıklı bir yaşama adım atmanız için en önemli püf noktası oluyor. İşte o gıdalar…

KUŞKONMAZ Kuşkonmaz, oligosakkaritler adı verilen sindirilemeyen bir lif türü olan bir diyet prebiyotiktir. Dr. Graham, prebiyotiklerin, bağırsaktaki sağlıklı bakteriler için "gıda veya gübre" olarak düşünülmesi gerektiğini belirtiyor. Prebiyotikler, proinflamatuar (iltihaplanmaya neden olan) sitokinleri azaltırken anti-inflamatuar (iltihap karşıtı) sitokinleri artırarak bağışıklık sisteminizi geliştirmeyi sağlıyor. Diğer iyi prebiyotik kaynakları arasında meyveler, sebzeler, fasulye ve buğday, yulaf ve arpa gibi tam tahıllar bulunur. Dr. Graham, "Bu prebiyotikleri aniden yemeye başlarsanız, dikkatli olun, gaz ve şişkinliği artırabilirler" diye uyarıyor.