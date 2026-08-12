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Dondurma değil, bu alışkanlık dişleri çürütüyor! Ebeveynler dikkat

Yaz tatilinde değişen beslenme düzeni, çocukların ağız ve diş sağlığını da etkileyebiliyor. Dondurma ve meyve suyu tüketiminin arttığı bu dönemde asıl riskin yalnızca ne tüketildiğinde değil, bu besinlerin gün içine ne kadar sık yayıldığında olduğu belirtiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 12.08.2026 15:24 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında çocukların dondurma, meyve suyu ve soğuk içecek tüketimi belirgin şekilde artıyor. Ancak diş çürüğü açısından risk yalnızca bu besinlerin tüketilmesinden değil, gün içine sık aralıklarla yayılmasından kaynaklanıyor. Özellikle meyve sularının, ilave şeker içermese dahi doğal meyve şekerleri ve organik asitler nedeniyle diş minesinde mineral kaybına yol açabileceğine dikkat çeken Çocuk Diş Hekimi Dr. Dt. Melisa Albayrak, yaz tatilinde değişen beslenme düzeninin çocukların ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilememesi için önemli önerilerde bulundu.



"MEYVE SUYU MASUM OLMAYABİLİR"

Çocukların yaz aylarında daha fazla tükettiği meyve sularının, ilave şeker içermese bile diş sağlığı açısından tamamen risksiz kabul edilmediğini belirten Dr. Dt. Melisa Albayrak, "Meyvelerde doğal olarak bulunan şekerler ve organik asitler, özellikle meyve suyu gün boyunca sık sık tüketildiğinde diş minesinin asit saldırısına daha uzun süre maruz kalmasına neden olabiliyor" dedi.

Dr. Dt. Albayrak, "Çocukların gün boyunca yudum yudum meyve suyu tüketmesi yerine, meyve suyunun mümkün olduğunca öğünlerle birlikte ve sınırlı miktarda tüketilmesi daha doğru bir yaklaşım. Tüketimin ardından su içmek veya ağızda suyu çalkalamak, ağız ortamındaki asitlerin seyrelmesine yardımcı olabilir. Çocuklar için en sağlıklı içecek ise her zaman su olmaya devam ediyor" dedi.