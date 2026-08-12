Dondurma değil, bu alışkanlık dişleri çürütüyor! Ebeveynler dikkat

Yaz aylarında çocukların dondurma, meyve suyu ve soğuk içecek tüketimi belirgin şekilde artıyor. Ancak diş çürüğü açısından risk yalnızca bu besinlerin tüketilmesinden değil, gün içine sık aralıklarla yayılmasından kaynaklanıyor. Özellikle meyve sularının, ilave şeker içermese dahi doğal meyve şekerleri ve organik asitler nedeniyle diş minesinde mineral kaybına yol açabileceğine dikkat çeken Çocuk Diş Hekimi Dr. Dt. Melisa Albayrak, yaz tatilinde değişen beslenme düzeninin çocukların ağız ve diş sağlığını olumsuz etkilememesi için önemli önerilerde bulundu.
"MEYVE SUYU MASUM OLMAYABİLİR"
Çocukların yaz aylarında daha fazla tükettiği meyve sularının, ilave şeker içermese bile diş sağlığı açısından tamamen risksiz kabul edilmediğini belirten Dr. Dt. Melisa Albayrak, "Meyvelerde doğal olarak bulunan şekerler ve organik asitler, özellikle meyve suyu gün boyunca sık sık tüketildiğinde diş minesinin asit saldırısına daha uzun süre maruz kalmasına neden olabiliyor" dedi.
Dr. Dt. Albayrak, "Çocukların gün boyunca yudum yudum meyve suyu tüketmesi yerine, meyve suyunun mümkün olduğunca öğünlerle birlikte ve sınırlı miktarda tüketilmesi daha doğru bir yaklaşım. Tüketimin ardından su içmek veya ağızda suyu çalkalamak, ağız ortamındaki asitlerin seyrelmesine yardımcı olabilir. Çocuklar için en sağlıklı içecek ise her zaman su olmaya devam ediyor" dedi.
DONDURMA TAMAMEN YASAKLANMALI MI?
Dondurmanın yaz aylarında çocukların vazgeçilmezleri arasında yer aldığını ancak dondurmanın diş çürüğü açısından tek başına "yasaklı" bir besin olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Dr. Dt. Albayrak, asıl önemli olanın tüketim sıklığı ve şekli olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: "Dondurmanın ana öğün sonrasında tüketilmesi ve ardından su içilmesi, gün içinde sık sık şekerli atıştırmalık tüketilmesine kıyasla dişler açısından daha düşük risk oluşturabilir. Özellikle yapışkan şekerlemeler veya ağızda uzun süre kalan atıştırmalıklar, diş yüzeylerinin şeker ve asitle daha uzun süre temas etmesine neden olduğu için daha fazla dikkat gerektiriyor" ifadelerini kullandı.
"DONDURMA SONRASI HEMEN DİŞ FIRÇALANMAMALI"
Asitli yiyecek ve içeceklerin ardından diş minesinin geçici olarak daha hassas hale gelebildiğini belirten Dr. Dt. Albayrak, dondurma veya asit içeren yiyecek ve içeceklerin ardından dişlerin hemen fırçalanmaması gerektiğine dikkat çekti.
Dr. Dt. Albayrak, "Tüketimin hemen ardından diş fırçalamak yerine, ağız pH'ının yeniden dengelenmesi için yaklaşık 30 dakika beklemek daha uygun bir yaklaşımdır. Bu süreçte su içmek, ağız ortamının nötralize olmasına destek olabilir" dedi.
"TATİLDE DİŞ FIRÇALAMA RUTİNİ BOZULMAMALI"
Yaz tatiliyle birlikte çocukların uyku ve beslenme düzenlerinin değişebildiğini, ancak diş bakımının bundan etkilenmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Dt. Melisa Albayrak, "Tatilde de çocukların günde iki kez, yaşına uygun miktarda flor içeren diş macunu ile dişlerini fırçalaması önem taşıyor. Bunun yanında düzenli diş hekimi kontrollerinin aksatılmaması, oluşabilecek sorunların erken dönemde fark edilmesini ve tedavi edilmesini sağlıyor" dedi.
Çocukların yaz aylarında dondurma ve meyve suyu gibi yiyecek ve içecekleri tamamen hayatlarından çıkarmalarının gerekmediğini belirten Dr. Dt. Albayrak, tüketim sıklığının azaltılması, öğünlerle sınırlandırılması, sonrasında su tüketilmesi ve düzenli ağız bakımının sürdürülmesinin diş çürüklerinin önlenmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.