Dondurmanın yanında mutlaka tüketin! Sağlığınıza sağlık katacak

Yaz aylarında dondurma tüketiminin artmasıyla beraber boğaz enfeksiyonu sıklığında da bariz artış oldu. Uzmanlar dondurmanın su ile beraber tüketildiğinde boğaz enfeksiyonu sıklığının azaldığını belirtti.

Giriş Tarihi: 17.05.2023 10:22 PAYLAŞ ABONE OL

Havaların ısınmasıyla beraber serinlemek için en çok tercih edilen ürünün şüphesiz ki dondurma olduğunu ifade eden uzmanlar, "Dondurma doğru şekilde tüketildiği takdirde herhangi bir sağlık sorununa neden olmaz. Fakat doğru şekilde tüketilmezse bağışıklığı düşük olan kişiler de boğaz enfeksiyonuna neden olabilir.

Dondurma süt, yağ, şeker, protein ve kalsiyum gibi vücut için önemli maddeler içerir, yaz aylarında çocukların vazgeçilmezidir. Tatlı seven insanlar için sağlıklı bir besin kaynağıdır. Doğal meyvelerden yapılan meyveli çeşitleri ile de antioksidan kaynağıdır. İnek sütü alerjisi olanlar ise keçi sütünden üretilen dondurma yiyebilir. Dondurmayı su ile tüketmek boğaz enfeksiyonu sıklığını azaltıyor. Buna ek olarak dondurma ambalajından çıkarıldıktan sonra hemen tüketilmemeli. Bir miktar beklemek mide ve barsaklar içinde iyi olur. Yine boğazda küçük parçalar ve eriterek yemek boğaz enfeksiyonu riskini azaltır" dedi.