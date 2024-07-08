Dondurmayı böyle tüketmek bağışıklığı güçlendiriyor! Hem serinletiyor hem de zayıflatıyor...

Uzman Diyetisyen Betül Yurdakul, yaz aylarında sıklıkla tükettiğimiz dondurmanın faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Dondurmanın kasların gelişiminin yanı sıra bağışıklığı desteklediğinin, regl dönemi semptomlarını hafiflettiğinin ve zayıflamaya yardımcı özelliği olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Yurdakul, özellikle soğuk zinciri kırılmış veya paketi açılmış, süt tozu katkısı içeren dondurmaların tüketilmemesi gerektiğini söyledi.
SAĞLIĞA FAYDALARI
Uzm. Dyt. Yurdakul, aşırıya kaçmayacak şekilde tüketilmesi şartıyla dondurmanın sağlığımıza 7 faydasını şöyle anlattı:
"Kasların gelişimi için yararlı: Dondurma, içeriğindeki sütten dolayı tam bir kalsiyum deposudur. Kalsiyum da kemik ve diş sağlığımız için çok önemlidir. Kalsiyum kemikleri güçlendirir, dişleri korur ve diş etlerinin güçlenmesine katkı sağlar. Yaş gruplarına göre farklı kalsiyum ihtiyaçlarına sahibiz. Yetişkin kişilerde bu değer 1000-1200 mg kadar olur. Bu ihtiyacımızı yoğurt/peynir ile karşılayabileceğimiz gibi dondurmadan destek alarak da bir kısmını karşılayabiliriz. Örneğin, iki top dondurma ortalama 120-150 mg kalsiyum içerir.
Bağışıklığı destekleyebilir: Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı koruyan, hastalık yapıcı organizmaları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden bir sistemdir. Bağışıklık sistemi bileşenlerinin yapı taşı aminoasitler olduğundan, dondurma içeriğindeki proteinler sayesinde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olabilir. Çocuklar gelişme çağında oldukları için protein ve vitamin-mineral ihtiyaçları daha fazladır. Bu nedenle hem güçlü bir bağışıklık sistemi hem vücut ve kas sisteminin gelişimi için çocuklar severek yedikleri dondurmayı haftada iki defa 1-2 top kadar tüketebilirler.
Regl dönemi semptomlarını hafifletebilir: Adet dönemlerindeki kramp gibi sıkıntıların bir kısmı vitamin-mineral eksikliğinden, iştahtaki dengesizlik ve tatlı krizleri de hormonlardan kaynaklanır. Dondurma da içeriğindeki kalsiyum, fosfor ve potasyumla adet yakınmalarını azaltmada yarar sağlayabilir.
Zayıflamaya yardımcı olabilir: Kalsiyumun yağ emilimini ve yağ depolanmasını azaltması sayesinde kilo kontrolünde yardımcı olduğu bilinmektedir. Dondurma da kalsiyum ihtiyacını karşılamaya destek olarak, zayıflamaya katkı sağlayabilir. Ancak fazla kalori alımını önlemek için kilo koruma döneminde haftada 2-3 kez iki top önerilirken, zayıflamak isteyenlerde bu miktar haftada 1-2 defa iki top kadar olmalı.
Mutluluk hormonunu artırır: Yapılan çalışmalara göre dondurmanın soğukluğu, susuzluğu giderme mekanizmasına etki ederek keyifli ve serinletici bir deneyim yaşamamızı sağlıyor. Aynı çalışmada beyindeki haz merkezinin de (orbitofrontal korteks) dondurma yenildiği zaman aktif olduğunu gösteriyor. Dondurma doğal yoldan serotonini artırıyor.
Bazı hastalıklarda tedavide de kullanılabilir: Dondurma bazı hastalıklarda gelişen çiğneme-yutma güçlüğünde veya bademcik operasyonu sonrası iyileşmede de kullanılan bir besin. Operasyon sonrasında tahriş gibi sorunları önleyebileceği gibi, protein içeriğiyle yara iyileşmesini de destekler. Çiğneme ve yutma güçlüğü olan kişilerde ise kalori, protein ve kalsiyum ihtiyacını karşılamada yararlı olabilir.
Kan şekerini diğer tatlılara kıyasla daha kolay dengeler: Dondurma içeriğinde şeker olsa bile protein içeriğinin de yüksek olması sayesinde kan şekerini diğer tatlılara oranla daha kolay dengeler. Üstelik tatlandırıcı ürünle yapılan çeşitleri sayesinde diyabeti olanlar veya insülin direnci yüksek kişiler için de tüketilmesinde zarar olmayan bir ara öğün alternatifidir."
SÜT TOZU KATKISI İÇERMEYEN DONDURMALARI SEÇİN
Uzm. Dyt. Yurdakul, dondurma tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:
"Paketli olanların yağ içeriğinin daha yüksek olabileceğini unutmayın. Bu nedenle etiket bilgisini mutlaka okuyun.
Süt tozu ve glikoz şurubu gibi katkılar içermemesine dikkat edin.
Dondurmayı ikindi saatlerinde tercih edin çünkü bu saatler metabolizmanın daha hızlı çalıştığı veya tatlı ihtiyacının daha fazla olduğu saatlerdir.
Yediğiniz dondurmanın kalorisini artırmamak için sossuz ve fındık/fıstıksız tüketin.
Kalori ve karbonhidrat miktarını artırmamak için külahsız olanları tercih edin.
Soğuk zinciri kırılmış veya paketi açılmış dondurmaları tüketmeyin. Kolay bozulabilen bir besin olduğundan zehirlenmeye neden olabilir.
Çocuklarınıza yaz sıcaklarında ara öğün olarak porsiyon kontrolünde dondurma verebilirsiniz.
Kalsiyum, potasyum ve fosfor gibi mineraller kalp ile damar sağlığının korunmasına yardımcı olur. Dondurma, içerdiği bu mineraller sayesinde kalp sağlığını korumaya destek veren tatlılar arasında yer alıyor. Ancak içerdiği doymuş yağ ve şeker nedeniyle dondurmayı porsiyon kontrolü yaparak tüketmelisiniz."
DONDURMA TARİFİ
Uzm. Dyt. Yurdakul, sağlıklı dondurma tarifini şu şekilde paylaştı:
Malzemeler:
Yapılışı: Hepsini blenderdan çekin. Dondurun.