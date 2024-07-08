Dondurmayı böyle tüketmek bağışıklığı güçlendiriyor! Hem serinletiyor hem de zayıflatıyor...

" Kasların gelişimi için yararlı: Dondurma, içeriğindeki sütten dolayı tam bir kalsiyum deposudur. Kalsiyum da kemik ve diş sağlığımız için çok önemlidir. Kalsiyum kemikleri güçlendirir, dişleri korur ve diş etlerinin güçlenmesine katkı sağlar. Yaş gruplarına göre farklı kalsiyum ihtiyaçlarına sahibiz. Yetişkin kişilerde bu değer 1000-1200 mg kadar olur. Bu ihtiyacımızı yoğurt/peynir ile karşılayabileceğimiz gibi dondurmadan destek alarak da bir kısmını karşılayabiliriz. Örneğin, iki top dondurma ortalama 120-150 mg kalsiyum içerir.

Bağışıklığı destekleyebilir: Bağışıklık sistemi, vücudu hastalıklara karşı koruyan, hastalık yapıcı organizmaları ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden bir sistemdir. Bağışıklık sistemi bileşenlerinin yapı taşı aminoasitler olduğundan, dondurma içeriğindeki proteinler sayesinde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olabilir. Çocuklar gelişme çağında oldukları için protein ve vitamin-mineral ihtiyaçları daha fazladır. Bu nedenle hem güçlü bir bağışıklık sistemi hem vücut ve kas sisteminin gelişimi için çocuklar severek yedikleri dondurmayı haftada iki defa 1-2 top kadar tüketebilirler.

Regl dönemi semptomlarını hafifletebilir: Adet dönemlerindeki kramp gibi sıkıntıların bir kısmı vitamin-mineral eksikliğinden, iştahtaki dengesizlik ve tatlı krizleri de hormonlardan kaynaklanır. Dondurma da içeriğindeki kalsiyum, fosfor ve potasyumla adet yakınmalarını azaltmada yarar sağlayabilir.