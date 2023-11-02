Dondurup yediğinizde vücuttaki parazitleri ve bağırsak solucanlarını öldürüyor! Deneyen herkes artık böyle tüketiyor...

Güçlü bir antimikrobiyal olan limon, düzenli tüketildiğinde vücuttaki parazitleri, bağırsak solucanlarını ve bakterileri öldürme etkisine sahip. Genelde limon suyu, yemek ve salatalara aroma vermesi ya da zayıflamak isteyenlerin kullandığı bir besin haline dönüşse de aslında limonun kendisi, bu etkilerden bundan çok daha fazlası… Beslenme uzmanlarına göre limonu dondurup kabukları ile birlikte tüketmek çok daha sağlıklı.