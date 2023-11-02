Dondurup yediğinizde vücuttaki parazitleri ve bağırsak solucanlarını öldürüyor! Deneyen herkes artık böyle tüketiyor...

Güçlü bir antimikrobiyal olan limon, düzenli tüketildiğinde vücuttaki parazitleri, bağırsak solucanlarını ve bakterileri öldürme etkisine sahip. Genelde limon suyu, yemek ve salatalara aroma vermesi ya da zayıflamak isteyenlerin kullandığı bir besin haline dönüşse de aslında limonun kendisi, bu etkilerden bundan çok daha fazlası… Beslenme uzmanlarına göre limonu dondurup kabukları ile birlikte tüketmek çok daha sağlıklı.
Suyuna göre çok daha iyi vitamin ve mineral kaynağı olan dondurulmuş limon, kolesterol seviyelerini normalleştirir, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve harika bir vitamin desteği sağlar. Yani limonu dondurarak tüketmek, vücuda olan faydasını neredeyse 5 kat daha artırır.
Limon, içerdiği pektin sayesinde kabızlığı önleyerek bağırsak sağlığını destekler. Aynı zamanda iştah kontrolünü sağlayarak zayıflamayı da destekler.
Kabuklarıyla birlikte dondurulmuş limon, yüksek besin içeriği sayesinde iltihap kurutucu etkiye sahiptir. Bu etkisini görebilmek için ise düzenli kullanım şarttır. Enfeksiyonla savaşmada doğal bir destekçidir.
Vücuttaki toksinlerle mücadele eden dondurulmuş limon, bağırsak parazitlerine karşı tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Karaciğeri temizleme özelliği bulunmaktadır. Kan dolaşımını destekler. Limonun içeriğinde bulunan oksidatif, stres azaltmaya yardımcı olur.
Cilt sağlığını yenileyen dondurulmuş limon, antioksidan görevi görür ve cildi diri tutmaya yardımcı olur. Cildin hızlı bir şekilde kırışmasını engeller.
Vitamin alımını artıran dondurulmuş limonlar, suyundan 10 kat daha fazla vitamin içermektedir. A, B1, B2 ve C vitamiminleri ile doludur. Bu sayede kış boyu hastalıklara karşı vücudu koruma altına alır.
Dondurulmuş limon iyi bir antidepresandır ve kanser hücrelerine karşı kalkan olur. Kötü huylu kanser hücreleriyle savaşır. Mutfağın temel malzemelerinden biri haline gelen limon ayrıca dondurulup kabuğuyla birlikte yemeklere rendelendiğinde daha iyi aroma verecektir.
DONDURULMUŞ LİMON NASIL HAZIRLANIR VE NASIL TÜKETİLMELİDİR?
İlk olarak limonları karbonatlı ve sirkeli suda bekletin. İyi bir dezenfekte işlemi sonrası, limonları kurulayın. Limonları buzlukta tamamen dondurduktan sonra buzluktan çıkarın ve kabuklarıyla birlikte rendeleyin. Rendelenen limon parçalarını buz küplerine doldurun ve ikinci dondurma işlemini gerçekleştirin.
İhtiyaç duyduğunuzda buzluktan çıkarıp salatalarınıza, suyunuza veya yemeklerinizin içine ilave edebilirsiniz. Hazrladığınız smoothielere ve çaya da ilave ederek içeceklerinizi hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.
Kemik sağlığını destekledr. İçeriği yüksek C vitamini sayesinde romatizma hastalığına iyi gelir. Kas kasılmalarına yardımcı olan dondurulmuş limon, vücudun damar yapısını korumada da etki göstermektedir.
KİMLER TÜKETMEMELİ?
Hamile ve emziren kadınlara, çocuklara tavsiye edilmez. Yüksek kan basıncı olan kişiler tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmalıdırlar. Bağırsak sendromu yaşıyorsanız, ishalseniz yine dondurulmuş limon sizin sağlığınız için uygun değildir.