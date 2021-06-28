Dr. Ece Tatar Sidal diş beyazlatmanın sırlarını açıkladı!

Diş beyazlatma, aslında birçok kişinin kolaylıkla yaptırabileceği fakat herkesin farklı işlemlere ihtiyacı olması nedeniyle uzman görüşünün oldukça önemli olduğu bir ağız bakım işlemi. İşte dişe beyazlatma ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı…
Diş beyazlatma işleminin kaç farklı çeşidi bulunuyor?
Diş beyazlatma işlemi diş hekimi tarafından yapılan ofis tipi ya da evde kendi kendimize yapabileceğimiz ev tipi olarak ikiye ayrılıyor. Ancak ideal olan her iki yönetimin birlikte kullanılmasıdır.
Her iki yöntemde de farklı konsantrasyonlarda aynı beyazlatma ajanı kullanılır. Beyazlatma işlemi sırasında kullanılan beyazlatma ajanının diş etine uzun süre temas etmemesi gerekir. Sadece diş minesine uygulanmalıdır.
Diş hekimi kontrolünde ofiste yapılan beyazlatma işlemi, ev tipine göre çok daha etkilidir. Çünkü kullanan beyazlatma ajanın konsantrasyonu yüksektir. Diş hekimi dişetini korumaya alarak beyazlatma işlemini gerçekleştirir. Ev Tipi beyazlatma işleminde ise diş eti koruması tam sağlanamayacağı için daha düşük konsantrasyon da uzun süre kullanılabilen beyazlatma ajanları önerilir. Ev tipi beyazlatma, beyazlığın kalıcılığına yardımcı olur.
Kombine tedavide yani hem ev hem ofis tipi beyazlatma işleminde amaç diş hekimi kontrolünde ofis tipi beyazlatma ile dişin rengini açmak ev tipi ile de kalıcılığını uzun süre sürmesini sağlamaktır.
Diş beyazlatma işlemi, ağrılı bir süreç midir?
Beyazlatma işlemi doğru kişiye, doğru yöntem ile yapıldığında ağrılı bir işlem değildir. Kimi zaman dişlerde geçici bir hassasiyete yol açabilir; ancak doğru muayene ve uygun yöntem bu hassasiyetin derecesini ve süresini kontrol edilebilir.
Diş beyazlatma işlemi için uygun olmayan diş yapıları bulunuyor mu?
Günümüzde birçok hastaya beyazlatma tedavisi uygulanabiliyor. Ancak dişlerinde aşınma ya da çatlak olan kişilerde dikkatli davranmak gerekir. Bu gibi sorunları olanlarda beyazlatma işlemi öncesi uygulanacak hassasiyet önleme tedavileri ile beyazlatma işlemi yapılabilir.
Çok nadir de olsa beyazlatma işlemine uygun olmayan yani aşırı doku kaybı bulunan diş yapıları da vardır.
Dişler, beyazlatıldıktan sonra ne kadar süre bu beyazlık korunabiliyor ve bu beyazlığın korunması için neler yapılması gerekiyor?
Diş beyazlatma işleminin kalıcılığı, kişinin beslenme şekline, yaşına ve diş mine yapısına göre değişkenlik gösterir. Mesela sigara içen kişilerde beyazlatma işlemi çok kısa sürede geri döner. Beyazlığın korunabilmesi için işlem sonrası 48 saat çok renkli yiyeceklerden, sigara ve benzeri tütün ürünlerinden uzak durmak gerekir. İlerleyen dönemlerde de diş minesini boyayan gıdaların tüketilme miktarı beyazlığın kalıcılığını etkiler.
Diş beyazlatma işleminin dişe zararı var mıdır?
Beyazlatma işlemi uygun koşullarda, doğru şekilde yapıldığında diş minesine kesinlikle zarar vermez. Beyazlatma ajanları diş minesi içerisindeki kanallara girerek buradaki lekeleri parçalar ve bu şekilde beyazlık sağlar. Diş minesinden kesinlikle organik bir parça almaz yani diş minesini aşındırmaz. Dünya Sağlık Örgütü, diş hekimi kontrolünde yapılan diş beyazlatma işlemini onaylamıştır