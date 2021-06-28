Dr. Ece Tatar Sidal diş beyazlatmanın sırlarını açıkladı!

Diş beyazlatma, aslında birçok kişinin kolaylıkla yaptırabileceği fakat herkesin farklı işlemlere ihtiyacı olması nedeniyle uzman görüşünün oldukça önemli olduğu bir ağız bakım işlemi. İşte dişe beyazlatma ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabı…

Diş beyazlatma işleminin kaç farklı çeşidi bulunuyor?

Diş beyazlatma işlemi diş hekimi tarafından yapılan ofis tipi ya da evde kendi kendimize yapabileceğimiz ev tipi olarak ikiye ayrılıyor. Ancak ideal olan her iki yönetimin birlikte kullanılmasıdır.

Her iki yöntemde de farklı konsantrasyonlarda aynı beyazlatma ajanı kullanılır. Beyazlatma işlemi sırasında kullanılan beyazlatma ajanının diş etine uzun süre temas etmemesi gerekir. Sadece diş minesine uygulanmalıdır.

Diş hekimi kontrolünde ofiste yapılan beyazlatma işlemi, ev tipine göre çok daha etkilidir. Çünkü kullanan beyazlatma ajanın konsantrasyonu yüksektir. Diş hekimi dişetini korumaya alarak beyazlatma işlemini gerçekleştirir. Ev Tipi beyazlatma işleminde ise diş eti koruması tam sağlanamayacağı için daha düşük konsantrasyon da uzun süre kullanılabilen beyazlatma ajanları önerilir. Ev tipi beyazlatma, beyazlığın kalıcılığına yardımcı olur.

Kombine tedavide yani hem ev hem ofis tipi beyazlatma işleminde amaç diş hekimi kontrolünde ofis tipi beyazlatma ile dişin rengini açmak ev tipi ile de kalıcılığını uzun süre sürmesini sağlamaktır.