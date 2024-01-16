DSÖ'den uyarı! "Rehavete kapılmayın!"

Raporda, 150 ülkenin tütün kullanımını başarıyla azalttığı yer alırken, özellikle Brezilya ve Hollanda'nın DSÖ'nün tütünle mücadele stratejisi (MPOWER) kapsamındaki uyguladığı önlemlerin ardından başarılı olduğu bildirildi.

Brezilya'da tütün kullanımında 2010'dan bu yana yüzden 35'lik bir azalma yaşandığı kaydedilirken, Hollanda'da bu oranın yüzde 30 civarında gerçekleştiğine işaret edildi. Raporda, Güneydoğu Asya Bölgesi'nin yüzde 26,5 ile en yüksek tütün kullanan nüfus yüzdesine sahip olduğu kaydedilirken, Avrupa'da bu oranın yüzde 25,3 olduğu belirtildi.

2030'a kadar Avrupa'nın yüzde 23'ün biraz üzerinde küresel olarak en yüksek tütün kullanılan oranlara sahip olmasının öngörüldüğü ifade edilen raporda, Avrupa'da kadınlar arasında tütün kullanım oranlarının küresel ortalamanın iki katından fazla olduğu ve diğer tüm bölgelere göre çok daha yavaş bir düşüş gösterdiğinin altı çizildi.