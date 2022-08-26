Dünya alarmda! Domates gribinin yayılımında tehlike...

Hindistan'da 5-6 yaşlarındaki pek çok çocukta görülen; avuç içi, ayakaltı da dahil ciltte beliren kırmızı kabarcıklardan adını alan domates gribi, endişeye sebep oluyor. Grip hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, hastalığın hafif seyrettiğini belirterek, “Çocuklar arasında yayılma hızının kontrol altına alınması zor. Ayrıca nadir de olsa erişkinlerde de görülebilir” dedi.

İHA Giriş Tarihi: 26.08.2022 10:31 PAYLAŞ ABONE OL

Koronavirüs ve maymun çiçeği etkisini devam ettirirken, yeni bir virüs daha tespit edildi. Tedirginliğe yol açan ve 5 yaş altı grubu çocuklar arasında hızla yayılmaya devam eden domates gribi, ciltte kırmızı döküntülere neden oluyor. Domates gribinin "Coxsackie A Virüsüne" (koksakivirüsler) bağlı bir enfeksiyon olduğunu kaydeden Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, hastalığın genelde hafif seyrettiğini ancak her enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi bağışıklığı güçlü tutmanın bu virüs türünde de oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Domates gribinin Coxsackie A Virüsünün bir varyantı olarak düşünüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, virüsün bulaşıcılık hızı yüksek olsa dahi yeni bir pandemi olarak nitelendiremeyeceğini ancak ufak bir epidemiye neden olabileceğini söyledi.

Gribin yalnızca çocuklarda değil, erişkinlerde de görülmesinin muhtemel olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öztürk, "Çocuklar çok naif oldukları için onlar arasında çok daha hızlı yayılıyor. Ancak bu enfeksiyon temas ile bulaştığından yetişkinler arasında da bulaşabilir. Yetişkinlerde çocuklara göre çok daha nadir görüleceğini düşünüyorum. Bu durumda da tıpkı çocuklarda olduğu gibi erişkinler de doğal bağışıklıklarını korumalı" dedi.

Domates gribinin Türkiye için şu anlık bir risk olmadığını kaydeden Öztürk, "Bu grip şu an için yalnızca Hindistan da görüldü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Enfeksiyon Kontrol Merkezi bununla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı" ifadelerinde bulundu.





"EL- AYAK- AĞIZ HASTALIĞININ BİR VARYANTI OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Domates gribi ile ilgili bildiler paylaşan Prof. Dr. Öztürk, "Deride görülen, domatese benzeyen kırmızı döküntüler nedeniyle domates gribi adını almıştır. Bu hastalık Coxsackie A Virüsüne bağlı bir enfeksiyon. Daha önceden karşımıza el-ayak-ağız hastalığı olarak çıkıyordu. Şu an da görülen domates gribi vakalarının el- ayak- ağız hastalığının bir varyantı olduğu düşünülüyor. Ancak bunun DANG ateşine ait, sonradan gelişen bir durum olduğunu, sivrisineklerden oluşan bir enfeksiyon olabileceğini söyleyenler de var. Tam olarak etkeni belli değil. Şu an Coxsackie A Virüsü üzerinde duruluyor" diye konuştu.



"5 YAŞ ALTI İÇİN KONTROLÜ ZOR, DAHA DA YAYILABİLİR"

Çocuklarda görülmesinin gribin kontrolünü zorlaştırdığını ifade eden Öztürk, "Bu enfeksiyondan çocukları korumak biraz zor. Çünkü çocuklar birbirlerine çok fazla temas ediyor. Birbirlerinin oyuncaklarını elliyorlar, birbirlerine dokunuyorlar. Parklarda oynamaları oyuncak paylaşmaları, ellerini sürekli ağızlarına sokmaları gibi durumlardan kaynaklı enfeksiyon bulaşabilir. Henüz aşısı da yok. Çalışmalar devam ediyor. Genel hijyenik kurallara uymak, el temizliği, maske takmak belki engelleyebilir. Ancak en fazla görüldüğü yaş grubu 5 yaş altı olduğu için biraz kontrolü zor gibi görülüyor. Enfeksiyonun daha da yayılabileceğini düşünebiliriz" dedi.

GRİP HAFİF SEYREDİYOR

Gribin en çok çocuklarda görüldüğünü belirten Öztürk, "Bu grip daha çok 5 yaş altı çocukları tutuyor. Genelde çok hafif seyrediyor. Kendi kendine iyileşiyor. Ancak tabi ki bağışıklığı zayıf olan insanlarda ağır vakalar görülebilir. Şu an için yalnızca Hindistan'da vakalar görüldü. Onun dışında başka bir yerde görüldüğü bildirilmedi" şeklinde konuştu.