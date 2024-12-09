Dünyada en sık görülen kanser türü! Korunmanın en etkili yöntemi...

Dünyada en sık görülen ve kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olan akciğer kanseri, sessiz ilerleyişiyle giderek daha fazla kişide görülüyor. Bu önemli sağlık sorununun erken teşhis edilmesi durumunda hayat kurtarabileceğini belirten uzmanlar, akciğer kanserinin en büyük risk faktörlerinden biri olan sigaraya dikkat çekiyor. Hastalığın tanı ve tedavi aşamalarını anlatıyor.

DHA Giriş Tarihi: 09.12.2024 15:54 PAYLAŞ ABONE OL

Akciğer kanserinin, dünyada en sık görülen kanser türlerinin başında geldiğini söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Sarı, bu önemli sağlık sorununa karşı alınabilecek önlemler ve tedavi süreçlerini anlattı. Doç. Dr. Sarı, akciğer kanserinin erken evrede tespit edilmesinin hayat kurtarıcı olduğunu belirtti. Sigara kullanımının bu kanserdeki etkin rolüne dikkat çekti. Doç. Dr. Murat Sarı, "Akciğer kanseri, her geçen gün daha fazla kişiyi etkiliyor" diye konuştu.

Akciğer kanseri, sık görülen ve kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olarak ülkemizde ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturuyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Sarı, bu hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi sürecinde belirleyici bir rol oynadığını ifade etti. Akciğer kanseri riskini artıran en önemli etkenin sigara kullanımı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sarı, sigara içen bireylerin tarama programlarına düzenli olarak katılmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Tedavi yöntemlerine de değinen Doç. Dr. Sarı, erken evrede tespit edilen hastaların cerrahi müdahale ile tedavi edilebildiğini, ileri evrelerde ise hastalığı kontrol altına almak için farklı yöntemlerin uygulandığını belirtti.