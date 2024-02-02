Dünyada en sık görülen kanser türü! Ten renginiz böyleyse dikkat...

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda hasta kabulüne başlayan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özcan, cilt (deri) kanseri riski ve korunma yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ENES GÜNEŞ Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:58 PAYLAŞ ABONE OL

Deri kanserinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan Dr. Öğr. Üyesi Yunus Özcan, "Ancak deri kanserlerinin çok sık görülmesi, çeşit çeşit olması ve bazılarının iç organlara yayılım göstermemesi gibi nedenlerden dolayı kanser istatistiklerine dahil edilmez. Bununla beraber melanom gibi erken yaşta ölümcül olabilen deri kanserleri de vardır. Bunların ortak özellikleri ise deri muayenesi ile saptanmalarının genelde kolay olmasıdır. Çoğu deri kanseri, deneyimli bir cilt doktoru tarafından kolayca tanınabilir." diyerek doktor kontrolünün önemine dikkat çekti.

SEBEBİ NEDİR? EN SIK KİMLERDE GÖRÜLÜR? Güneşten gelen ultraviyole ışınlarının deri kanserinin başlıca nedenleri arasında olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Özcan, "Solaryum kullanımı da risklidir. Açık tenli olup kolayca yanan kişiler bu ışınlardan daha kolay etkilenir. Ultraviyole ışınlara bağlı hasarın deride birikici etkileri vardır ve yaş ilerledikçe deri kanseri oluşma riski artmaktadır. Bir defa deri kanseri geçiren veya farklı bir organda kanser hastalığı olanlarda da ikincil deri kanserlerinin gelişme riski artmaktadır. İlaç, hastalık veya herhangi bir nedenle bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde de risk artmaktadır. Bu kişilerin, deri kanseri gelişme riskine karşı uyanık olmaları ve ciltlerinde oluşan değişiklikleri takip etmeleri gerekmektedir." dedi.