Dünyadaki en büyük ölüm sebeplerinden biri! Damarlarınıza dikkat

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde ASVS, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Asya Venöz Forumu ve Türk Fleboloji Derneği iş birliğiyle 24'üncüsü yapılan ASVS 2023 Kongresi'nde, aort hastalıkları, şah damarları, derin ven trombozu ve pulmoneremboli, distal bypass, şah damar ve aort cerrahisi, venöz yetmezlik lenfolojisi, damar tıbbı, vasküler travma konuları ele alındı. 30 ülkeden bin 600 civarında cerrahın katıldığı kongrede, dünyanın önemli kalp ve damar cerrahları damarların tıkanması, daralması ya da balonlaşarak kıvrımlı hale gelmesi ile bunun sonucunda kan dolaşımının olumsuz etkilenmesi, damar hastalıkları konularında tecrübelerini paylaşacak.

Türkiye'de 2013 yılında İstanbul'da yapılan kongreden 10 yıl sonra ASVS üyelerinin yeniden Antalya'da bir araya geldiği kongrenin tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan ASVS Kongre Kongre Başkanı Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay, damar hastalıklarının, dünyada bulaşıcı hastalıklardan sonra en fazla ölüm sebeplerinden olduğunu anlattı. Damar hastalıklarının atardamar, toplardamar, lenf hastalıkları olmak üzere gruplara ayrıldığına değinen Prof. Dr. Akay, "Atardamar hastalıkları anevrizmalar ya da damar darlıkları olarak karşımıza çıkarken, ven hastalıkları da toplardamar yetmezliği, varisler ve pıhtı ile birlikte giden ven hastalıkları olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında lenf hastalıkları da damar hastalıklarının parçalarıdır. Dünyada 2019 yılında 20 milyona yakın insan damar hastalıklarından hayatını kaybetti. Bu periferik arter dediğimiz hastalıklar ya da pıhtıya bağlı hastalıklar olarak karşımıza çıkabilir. Kanser, trafik kazası gibi ölüm sebepleriyle bulaşıcı hastalıklardan sonra en sık hayat kaybettiğimiz sebeplerden biri. Sadece hayatı kaybetme anlamında değil, aynı zamanda maddi kayıplar, iş gücü, uzuv kayıpları ve hayati organlar denilen bağırsak, karaciğer, akciğer damarlarımıza atılacak pıhtıların bu organların beslenme bozukluğu oluşturmasına bağlı çok önemli, hayatı kısıtlayıcı hastalık grubundan bahsediyoruz" diye konuştu.

'DİNLENMEDEN ÇALIŞAN SİSTEM'

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Doç. Dr. Soner Yavaş ise kalp damar sisteminin hayat boyunca dinlenmeden çalışan sistem olduğunu vurguladı. "Kan basıncına karşı çalışıyor. Bunun için sürekli hastalıklara açık. Kalpten çıkan aort dediğimiz ana kanı taşıyan damar hayat boyunca yaklaşık 200 milyon litreye yakın kan geçiriyor içinden. Bütün organların ana dalları bu damardan çıkıyor. Bu damarda balonlaşma veya tıkayıcı hastalık görülebiliyor. En çok anevrizma görülüyor. En sık batın bölgesinde anevrizma gözükmekte. Yaş ile sıkıntı artmakta. Gençlerde de görülüyor. 65-74 yaş arasında 100 binde 55 görülme sıklığı var. Erkeklerde daha fazla tansiyon olması, tütün kullanımı, koah gibi hastalıklar da beyaz ırkta daha fazla görülmekte. Tanısı kolay aslında bu hastalıkların. Ne yazık ki toplumda bilinç oluşmamış durumda. Rutin kontrolde kolaylıkla saptanıyor. Tam bilinmediği için bazen çok gecikmiş hastalık olarak geliyor. En korktuğumuz damarın patlayarak gelmesi. Patlayarak gelen damarlarda ölüm oranı çok yüksek" diye konuştu.