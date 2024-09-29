Dünyadaki en sık ölüm nedeni bu hastalıkmış! Uzman uyardı: "Korunmak için mutlaka..."

29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kalbi korumanın temel yollarından bahseden Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle yürüyüş yapmanın oldukça önemli olduğunu vurgulayarak kilo kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KALBİMİZİ ÇOK İYİ KORUMALIYIZ

Kalbin kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Boztosun, "Vücudumuzdaki bütün organlar çifttir. Ancak kalbimiz bir tanedir. Kalbimizi çok iyi korumalıyız. Bunun en önemli yolu da kolesterolümüze dikkat etmektir. Şekerimizi, tansiyonumuza takip etmeliyiz. Stresten uzak durmalı ve tütün ürünlerinin kullanımından kaçınmalıyız. Hepimiz biliyoruz ki gelişmiş teknolojiye rağmen dünyadaki en sık ölüm nedeni ne yazık ki kalp ve damar hastalıklarıdır" dedi.

GENETİK SİZİN KADERİNİZ DEĞİL

Prof. Boztosun konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada en önemlisi eğer ailede genetik kalp hastalığı varsa şikâyetiniz olsun olmasın kontrollerinizi aksatmayın. 6 ayda bir yılda bir mutlaka kontrol yaptırın. Ailede var diye bu bizim kaderimiz değil. Yapacağımız tedavi yöntemleriyle bunun üstesinden gelebiliriz. Düzenli bir yaşamımız olmalı ve kalbimize dikkat etmeliyiz."