Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sofralarından eksik etmediği 8 gıda

Uzmanlar tarafından "Mavi Bölge" olarak tanımlanan bu bölgeler, dünya ortalamasının üzerinde bir yaşam uzunluğuna sahip. İtalya'da Sardunya, Japonya'da Okinawa, Yunanistan'da Ikaria, Kosta Rika'da Nicoya ve California'da Loma Linda olarak bilinen bu bölgelerde tüketilen besinlerin yaşamı nasıl değiştirdiğine dair oldukça önemli veriler mevcut.
AVOKADO
California'daki Loma Linda, beş Mavi Bölge'den biri olarak nitelendiriliyor. İlginç yaşamlarının arasında aynı zamanda düzenli olarak uyguladıkları dini ritüelleri de bulunuyor. Sessiz bir tefekkür içerisinde olmak için haftada bir gün tam 24 saatlerini kendilerini kapatıyorlar. Ardından sağlıklı yiyeceklerle bir açılış yapıyor. Büyük ölçüde vejetaryen bir diyet sistemleri mevcut.
Avokado, Loma Linda'da yaşayan halk için temel bir besin kaynağı. National Geographic'in araştırmasına göre; avokado kolesterolü düşürmede yardımcı olmasının yanı sıra muzdan %30 daha fazla potasyuma sahip. Üstelik avokado, kilo yönetimine yardımcı olurken obezite ve tip 2 diyabet riskini de ortadan kaldırıyor.
BAKLAGİLLER
Baklagiller, çoğu Mavi Bölge insanı için temel bir besin kaynağı. Üstelik hastalıklarla savaşmaya yardımcı olan yararlı miktarda lifle birlikte zengin bir besin içeriğine sahip. Örneğin; börülce, Yunanistan'ın Ikaria kentinde günlük beslenmenin en önemli parçalarından biri. Börülce, kanser önleyici, kalp sağlığına iyi gelen ve diyabet önleyici özelliği sayesinde ömrü uzatan bir etki sunuyor.
Kosta Rika'dan Nicoya halkı ise günlük olarak siyah fasulye ve genellikle pirinç ve mısır ekmeği tüketiyor. Siyah fasulye yüksek miktarda lif ve antioksidan içeriği sayesinde diyabeti önlüyor, kanseri ve engelliyor ve kalp hastalığı riskini büyük oranda düşürüyor.
SARIMSAK
Japonya'nın Okinawa kentindeki halk, düzenli olarak sarımsak tüketiyor. National Geographic, sarımsağın, "doğanın en güçlü ilaçlarından" biri olduğunu ve genellikle yaşlandıkça ortaya çıkan bazı hastalıkların riskini azaltmakla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yayınlanan raporlardan biri, sarımsağın antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğunu ve belirli kanser türlerini, diyabeti ve kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor.
PATATES
Beyaz patates, Yunanistan'ın Ikaria kentinde yaşayanlar için temel bir besin kaynağı. Üstelik Japonya'nın Okinawa kentindeki mor tatlı patatesler ise düzenli olarak tüketiliyor. Bu patatesler, hastalıkları önlemeye yardımcı olduğu billinen antosiyaninler adı verilen bir fitokimyasal içerir. Tatlı patatesler ayrıca A, B6 ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Ayrıca yoğun miktarda potasyum ve life sahiptir.
Bazı insanlar, yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle beyaz patateslerin sağlıklı olmadığını düşünse de, İkaryalıların diyabeti yönetmelerine ve önlemeye yardımcı olurken, kan basıncını da düşük tutmayı sağlar.
ZEYTİNYAĞI
İkaryalılar, hemen her gün zeytinyağını salatalarda ve yemeklerde kullanıyor. Nutrients'te yayınlanan bir araştırma, sızma zeytinyağının kanıtlanmış sağlık yararlarının uzun bir listesi olduğunu belirtti. Akdeniz'deki birçok insanın bu nedenle sağlıklı bir yaşam sürdüğünü belirten bilim insanları, mutlaka beslenme sistemine dahil edilmesi ile ilgili uyarılarda bulunuyor.
Örneğin; zeytinyağının kilo yönetimine yardımcı olduğu, kan basıncını düşürebildiği, belirli kanser riskini azalttığı tespit edildi. Üstelik iltihap karşıtı içeriği sayesinde bağışıklık sisteminizi düzenleyerek genel sağlığınıza da katkıda bulunuyor.
SOMON
Somon ve diğer yağlı balıklar, dünyanın birçok yerinde tüketilse de Loma Linda'daki halk tarafından oldukça yoğun şekilde düzenli olarak yeniyor. Somon, kalp sağlığına yardımcı olduğu ve kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı ve kronik iltihaplanma düzeylerini azalttığı ispatlanan önemli besinlerden biri. İçeriğinde yüksek düzeyde omega-3 yağ asidi bulundurması, tüm yararlı özelliklerinin kaynağı olarak görülüyor.
EKŞİ MAYALI EKMEK
İtalya'nın Mavi Bölgesi olarak bilinen Sardunya'da insanlar keçi sütü, nohut ve ekşi mayalı ekmek gibi yiyecekler yönünden zengin bir beslenme sistemine sahip. Ekşi mayalı ekmekleri, tam buğday ve canlı laktabosil adlı bakteri ile mayalanır. Sardunyalıların bu ekmek yapma yöntemi, şeker ve glikozun laktik aside dönüşmesi sağlanarak glisemik indeksi düşürebiliyor. Bu sayede daha uzun süre tok kalabilir, kan şekerinizin ani yükselmesini engelleyebilirsiniz.
DOMATES
Sardunyalıların ayrıca domates konusunda oldukça hassas bir kullanımları mevcut. Hemen her yemekte kullandıkları bu domatesler, anti-inflamatuar (iltihap önleyici) özellikleri ile bilinen likopeni yoğun miktarda içeriyor. Ayrıca likopen, kan basıncını düşürürken metabolik sendrom ve felç riskini azaltan, kalp sağlığını iyileştiren oldukça etkili bir içeriktir.
Daha spesifik olarak, kiraz domateslerin prostat kanserine bağlı tümör gelişimi riskinin azaltmaya yardımcı olabileceği tespit edildi. bunun sebebi ise bu domateslerde yüksek miktarda beta karoten bulunmasıydı.