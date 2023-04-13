Dünyanın en uzun yaşayan insanlarının sofralarından eksik etmediği 8 gıda

Uzmanlar tarafından "Mavi Bölge" olarak tanımlanan bu bölgeler, dünya ortalamasının üzerinde bir yaşam uzunluğuna sahip. İtalya'da Sardunya, Japonya'da Okinawa, Yunanistan'da Ikaria, Kosta Rika'da Nicoya ve California'da Loma Linda olarak bilinen bu bölgelerde tüketilen besinlerin yaşamı nasıl değiştirdiğine dair oldukça önemli veriler mevcut.





AVOKADO

California'daki Loma Linda, beş Mavi Bölge'den biri olarak nitelendiriliyor. İlginç yaşamlarının arasında aynı zamanda düzenli olarak uyguladıkları dini ritüelleri de bulunuyor. Sessiz bir tefekkür içerisinde olmak için haftada bir gün tam 24 saatlerini kendilerini kapatıyorlar. Ardından sağlıklı yiyeceklerle bir açılış yapıyor. Büyük ölçüde vejetaryen bir diyet sistemleri mevcut.

Avokado, Loma Linda'da yaşayan halk için temel bir besin kaynağı. National Geographic'in araştırmasına göre; avokado kolesterolü düşürmede yardımcı olmasının yanı sıra muzdan %30 daha fazla potasyuma sahip. Üstelik avokado, kilo yönetimine yardımcı olurken obezite ve tip 2 diyabet riskini de ortadan kaldırıyor.

