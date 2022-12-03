Dünyanın en yaşlı insanı sırrını paylaştı: "Bunları yerseniz 122 yaşını görebilirsiniz! Çikolata ve..."

Uzun yaşamının sırrını soranlara; zeytinyağı ve çikolata cevabını veren Calment, bu besinlerin kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirtti. İltihaba karşı koruyucu olması ve kardiyovasküler sistemi iyileştirmesi nedeniyle zeytinyağı şaşırtıcı olmasa da, çikolata genellikle zararlı bir besin olarak kabul ediliyor.
Sağlık Uzmanı Tyler Woodard'a göre; aslında doğru oranda tükettiğinizde bu durumun çok da şaşırtıcı olmadığını belirtiyor. İşte o açıklamalar…
ÇİKOLATA
Woodard, çikolatanın beyin gücünü geliştirme, hücreleri iltihaplanmadan koruma ve bağışıklık sistemini güçlendirmede rol oynayan antosiyaninler ve fenolik asitlerle birlikte antioksidanlar yönünden zengin olduğunu dile getirdi. Özellikle bitter çikolata, demir, magnezyum ve çinko gibi mineraller açısından da yoğun bir yapıya sahip olması nedeniyle sağlık üzerinde büyük ölçüde olumlu etkileri mevcut.
Ayrıca Journal American Heart Association'da yayınlanan bir araştırma, fındıkla birlikte tüketilen çikolatanın, felç ve kalp krizi etkeni olan yüksek kolesterolü düşürdüğünü öne sürüyor.
Woodar çikolatanın ölçülü tüketilmesi gerektiğini, çünkü çok fazlası obeziteye ve kardiyovasküler hastalığa neden olabileceğini dile getirdi. Araştırmalar, 28-50 gram çikolatanın sağlık yararlarını elde etmek için fazlasıyla yeterli olduğunu gösteriyor.
ZEYTİNYAĞI
Antioksidanlar yönünden oldukça zengin zeytinyağı, ömrünüzü uzamanın yanı sıra bunama riskinin önlenmesine kadar birçok faydaya sahip. Ayrıca, kalp hastalığı ve kanser gibi sağlık sorunları da zeytinyağının bileşenleri sayesinde engellenebiliyor.
Woodard, zeytinyağının hemen her yemekte kullanılabileceğini ve günde bir ila iki yemek kaşığı tüketmenin yaşam tarzınızda önemli bir değişiklik sağlayabileceğini belirtiyor.