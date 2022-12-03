Dünyanın en yaşlı insanı sırrını paylaştı: "Bunları yerseniz 122 yaşını görebilirsiniz! Çikolata ve..."

Uzun yaşamının sırrını soranlara; zeytinyağı ve çikolata cevabını veren Calment, bu besinlerin kendisi için vazgeçilmez olduğunu belirtti. İltihaba karşı koruyucu olması ve kardiyovasküler sistemi iyileştirmesi nedeniyle zeytinyağı şaşırtıcı olmasa da, çikolata genellikle zararlı bir besin olarak kabul ediliyor.

Sağlık Uzmanı Tyler Woodard'a göre; aslında doğru oranda tükettiğinizde bu durumun çok da şaşırtıcı olmadığını belirtiyor. İşte o açıklamalar…