"Düşünmeyi bırakamıyorum" diyenlerdenseniz dikkat! Bu sendromdan muzdarip olabilirsiniz

Aşırı düşünme sendromu, çoğu zaman bir belirsizlikle ilişkilidir. Aşırı düşünen kişiler, düşüncelerini ve geleceği fazlasıyla derin bir şekilde kontrol altında tutmaya çalışır. Bu yoğun kontrol güdüsü, çoğu zaman anksiyetenin bir sonucu olarak görülür. Dolayısıyla fazla düşünmenin altında yatan psikolojik durum, bir çeşit anksiyete rahatsızlığı olabilir.

Geçmiş üzerine fazlaca düşündüğümüzde, kendimizi depresif bir duygu durumunda hissederiz. Aynı şekilde, geleceğe dair de kaygılı, endişeli bir konumda oluruz. Aslında, insan beyni günde ortalama 5000 farklı düşünce üretir. Bunları kontrol etmeye çalışmak fazla düşünme problemine yol açabilir ve aşırı düşünme sendromu ile baş başa kalmanıza neden olabilir.

PEKİ, BU SENDROM İLE NASIL MÜCADELE EDİLİR?

Emre Gökçeoğlu,''Kendinize zaman kısıtlaması yapmaktan geçiyor: "Aşırı düşündüğünüz anladığınız zaman, gün içinde spesifik olarak sadece bu konuyu düşüneceğiniz 10 dakika belirleyin ve sadece o süre dilimi içerisinde o konuyu düşünün. Böylece koşullanma geliştireceksiniz. Normal zaman diliminizde aklınızdan geçen düşünceler sizi rahatsız etmeyecektir."

Aşırı düşünme sendromu yaşayan kişilerde, genellikle kendiyle ilgili katı kuralları olduğu görülür. Siz de onlardan biriyseniz, bunu fark edip hayatınıza esneklik katmaya çalışmalısınız.''dedi.