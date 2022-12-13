Efor Testi METs Nedir? Efor Testi MET Değeri Kaç Olmalı, Normal Değerleri Ne?

Hastanın yaşına göre hesaplanan bir test olan efor testi yüzde kaç olmalı diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında efor testi METs değeri hakkında bilmeniz gerekenleri derledik. Eğer siz de MET değeri kaç olmalı ya da normal METS değeri nedir gibi soruların yanıtlarını arıyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Efor Testi METs Nedir?

Efor testi, kalp ve damar hastalıklarının tanı ve takibinde sıklıkla kullanılan testler arasında yer alıyor. Belli kriterlere uygun bir biçimde kişiye egzersiz yaptırılarak kalp yükünün artırılması ve bu yükleme sırasında kalp kasının beslenmesinde yetersizliğe neden olabilecek bir hastalığın olup olmadığı araştırılır.

Efor Testi Nasıl Yapılır?

Egzersiz testi ya da koşu testi olarak da bilinen efor testi, hastanın koşu bandı üzerinde yürütülerek EKG'sinin çekilmesi ile yapılıyor. Koşu bandının üzerinde hız arttırılarak önce yavaş ardından hızlı yürünmesi istenir. Son olarak koşu temposu da gerekebilir.

Efor Testi METs Değeri Kaç Olmalıdır?

Kişinin koşu bandında ne kadar uzun yürüyebildiği, efor kapasitesini gösterir. Bu da testin en önemli ölçütü olarak bilinir. Orta yaşta bir erkeğin MET değeri 10 ila 12 MET; kadının ise 8 ila 10 MET değerine ulaşabilmesi beklenir.