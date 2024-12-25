Egzamanın bilinmeyen sebebi! Cildinize değen bu kumaşa dikkat

Hava sıcaklıklarındaki değişimlerden en fazla cilt etkilenmektedir. Egzamaya yatkın cilt tipine sahip olan kişiler soğuk havalarda bazı zorluklarla karşılaşabilmektedir. Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilsu Salih, "Genellikle egzama olarak bilinen atopik dermatitle yaşayan birçok kişi için kış ayları zorlu olabilir. Atopik dermatitte cilt bariyeri yani koruyucu tabaka bozulur ve böylece cilt daha hassas hale gelir. Dışarıdaki soğuk havadan içerideki sıcak ve kuru havaya geçiş döngüsü, cildin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir" dedi.



KIYAFET SEÇİMLERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Egzamanın ellerde, avuçlarda ve parmak üstlerinde derin çatlaklara, soyulmalara, kabarcıklara neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Nilsu Salih, "Egzamaya sahip olanların ortam sıcaklığındaki ani değişikliklerden kaçınması gerekir. Örneğin cildin soğumasını önlemek için dışarıdayken eldiven, atkı ve şapka giymek soğuktan koruyacaktır. Doğrudan cilde temas edecek kumaşlar konusunda da seçici olmak gerekir çünkü bazı malzemeler egzamayı daha da kötüleştirebilir. Pamuk ve bambu gibi yumuşak, doğal malzemeler tercih edilmeli ve tahriş edici olabilecek kaba yün veya polyester gibi kaşındırıcı malzemelerden kaçınılmalıdır" ifadelerini kullandı.





SICAK SUYLA DUŞ ALMAK CİLDİN DOĞAL DENGESİNİ ETKİLER

Ellerin sıcak suyla yıkanmasının egzama açısından olumsuz etkileri olabileceğine değinen Uzm. Dr. Nilsu Salih şöyle devam etti:

"Soğuk havalarda kapalı ortama girildiğinde ellerin sıcak suyla yıkanması cazip gelse de sıcaklıktaki hızlı değişim cildi tahriş edebilir ve bu yüzden sıcak su kullanmadan önce ısınana kadar beklemek gerekmektedir. Hava soğuk olduğunda buharlı sıcak bir duşa da direnmek zor olabilir ancak çok uzun süre duş almak özellikle kışın sıcak suyla duş almak cildin doğal yağlarını yok eder. Ilık suyla, 10 dakikayı aşmayan kısa süreli bir duş ve sonrasında vücudun nemlendirilmesi daha uygun olacaktır."



EGZAMANIN EN ÖNEMLİ TEDAVİSİ NEMLENDİRMEK

Nemlendirmenin egzamalı cilt bakımının önemli bir parçası olduğuna ve bunun özellikle kış aylarında daha da önem kazandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Nilsu Salih, "Tahriş edici maddelere karşı korunmak ve kaşıntıyı kontrol etmek için sabah ve akşam ve cilt ıslandığında, özellikle duştan sonra cildi nemlendirmek gerekir. Nemlendirici tercihinde kış aylarında yağ bazlı seçimler yapılmalıdır. Cildi soğuk ve kuru kış havasından korumak için kişilerin daima yanlarında nemlendirici taşımaları, günde birkaç kez bol miktarda nemlendirici uygulamaları önemlidir" şeklinde konuştu.





KIŞ AYLARINDA VİTAMİN D TAKVİYESİ İHMAL EDİLMEMELİ

Kış aylarında D vitamini alımının önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Nilsu Salih, "Kış aylarında güneş daha az ortaya çıkar ve bu nedenle cildin kendini onarması için ihtiyaç duyduğu D vitaminini alması zorlaşır. Bu yüzden kış aylarında vitamin D takviyesi almak önemlidir. Bütün bu önlemlerin alınmasına rağmen geçmeyen egzama durumu varsa bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir. Kişilerin durumuna göre en uygun egzama hafifletici tedavi yöntemlerini dermatologlar önerir" dedi.