Egzersiz yapmak için en doğru saat! Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor

Dahası, araştırmacılar orta ve şiddetli düzeydeki her türlü fiziksel aktivitenin sayıldığını, bunun etki etmesi için aşırı bir egzersizin gerekmediğini belirtti. Kalp atış hızınızın artması yeterliydi.
Dr. Matthew Ahmadi, "İzlediğimiz aktivite türüne göre ayrım yapmadık; hızlı yürümekten merdiven çıkmaya kadar herhangi bir şey olabilir ama aynı zamanda koşma, çalışma ve hatta evi yoğun bir şekilde temizleme gibi egzersizleri de içerebilir" dedi.
Ve egzersizin de uzun sürmesi gerekmiyordu. Sadece üç dakika nefesin hızlanmasının bazı faydalar sağladığı görüldü. (Önceki araştırmalar, yalnızca üç dakikalık egzersizin glikoz kontrolü üzerinde güçlü bir olumlu etkiye sahip olabileceğini ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini göstermiştir.)
Aslında araştırmacılar, insanların bu kısa egzersiz sürelerini gerçekleştirme sıklığının, günlük toplam fiziksel aktivite miktarından daha önemli olduğunu ortaya çıkardı. Başka bir deyişle, kalp atış hızınızı gün boyunca birkaç dakika boyunca yükseltmek, daha uzun bir egzersiz seansından sonra sonraki sekiz saat boyunca bir sabit oturmaktan daha faydalı olabilir.
Hareketleri izlemek için giyilebilir cihazlar kullanan araştırmacılar, obeziteyle yaşayan 40 yaş üstü 29.836 yetişkin için veri topladı. Katılımcıların yaklaşık 3.000'inde Tip 2 diyabet de vardı.
Çalışmaya katılanlar aktivite takipçilerini yedi gün boyunca aralıksız taktılar ve araştırmacılar hareketlerini öncelikle sabah, öğleden sonra veya akşam olacak şekilde sınıflandırdılar.
Daha sonra araştırmacılar, sekiz yıl içinde bu kişilere ne olduğunu takip etti. Amerikan Kalp Derneği'ne göre ölümleri, büyük kalp olaylarını (kalp krizi gibi) ve mikrovasküler olayları (reçete edilen kolesterol veya tansiyon ilacı gibi şeyleri içeren) izlediler.
Araştırmacılar bir dizi yaşam tarzı faktörünü (hareketsiz kalma süresi, meyve ve sebze alımı dahil) ve yaş gibi diğer özellikleri hesaba kattı.
Sonunda akşam antrenmanlarının obezite sorunu olanlar için daha etkili olduğu ortaya çıktı. Bu bilgi, özellikle kilo vermek istiyorsanız sabahları egzersiz yapmanın en iyi yol olabileceğini ortaya koyan bazı çalışmalarla ise çelişiyor.
Dr. Ahmadi, "Egzersiz kesinlikle obezite krizinin tek çözümü değil, ancak bu araştırma, aktivitelerini günün belirli zamanlarına göre planlayabilen kişilerin bu sağlık risklerinden bazılarını en iyi şekilde dengeleyebileceğini öne sürüyor" dedi.