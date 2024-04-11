Egzersiz yapmak için en doğru saat! Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor

Aslında araştırmacılar, insanların bu kısa egzersiz sürelerini gerçekleştirme sıklığının, günlük toplam fiziksel aktivite miktarından daha önemli olduğunu ortaya çıkardı. Başka bir deyişle, kalp atış hızınızı gün boyunca birkaç dakika boyunca yükseltmek, daha uzun bir egzersiz seansından sonra sonraki sekiz saat boyunca bir sabit oturmaktan daha faydalı olabilir.

Hareketleri izlemek için giyilebilir cihazlar kullanan araştırmacılar, obeziteyle yaşayan 40 yaş üstü 29.836 yetişkin için veri topladı. Katılımcıların yaklaşık 3.000'inde Tip 2 diyabet de vardı.