Egzersiz yapmak isterken sakatlanmayın! En çok yapılan hata...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Garip Çimen, yaz mevsiminin gelmesiyle açık havada yapılan tempolu yürüyüş, koşma, yüzme, tenis, basketbol ve futbol gibi aktivitelerin arttığı günlerde yaşanabilecek spor yaralanmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Çimen, yüzücü omzu, tenisçi dirseği, Aşil tendiniti gibi spor yaralanmalarının yaz aylarında arttığına dikkat çekerek, "Egzersiz ilaç gibidir, belirli bir doz ve formül ile reçete edilmelidir. Egzersizin tipi, yoğunluğu, sıklığı, süresi ve ilerlemesi kişiye özgü olmalıdır" ifadelerini kullandı.
Omuz çevresi kasların yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkan rotator kuf kaslarının sıkışması, tendinit ve kas yırtığı olarak nitelendirilen ve halk arasında "yüzücü omzu" olarak bilinen spor yaralanmasının yazın en sık görülen yaralanma olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çimen, bu durumun önlenmesi için yüzme sıklığını ve yoğunluğunu bir anda değil de kademeli olarak artırmak, ayrıca omuz çevresi kasları kuvvetlendirici egzersizleri düzenli olarak yapmak gerektiğini anlattı.
YAVAŞ KOŞUYLA ORTAYA ÇIKAN İLİOTİBİAL BANT SENDROMU
Koşu sonrası ortaya çıkan "iliotibial bant sendromunun" görülme sıklığının da yaz aylarında arttığına değinen Doç. Dr. Çimen "İliotibial bant, pelvis kemiğinin dış tarafından dizin dış tarafına uzanan bir banttır. İliotibial bant sendromu, baldır ve dizin dış tarafında, bantın olduğu bölgede hareket esnasında ağrı ile tespit edilir. Genellikle düşük tempoda uzun süreli koşu yapanlarda görülen bir aşırı kullanım yaralanmasıdır. Koşu hızı arttığında dizin daha çok bükülmesine bağlı olarak ağrı da azalır. Hekimin uygun görmesi durumunda buz uygulaması, aktivite kısıtlaması yapılır, ağrı ve ödem giderici ilaçlar verilebilir. İliotibial germe egzersizi ile bantın uzatılması ve kuvvet egzersizleri ile de kalça abduktor kaslarının kuvvetlendirilmesi gerekir. Bunun yanında sendromu tetikleyen durumlar da tedavi edilmelidir. Düz tabanlık varsa ayak tabanı kaslarının güçlendirilmesi gerekmektedir" diye konuştu.
Tenis oynayanlarda dirsek ağrılarının en önemli nedeninin "tenisçi dirseği" yani "lateral epikondilit" olduğunu belirten Doç. Dr. Çimen bu durumun önlenmesi için raketi çok sıkı kavramamak gerektiğini; tedavide ise dirsek bölgesine soğuk ve fizik tedavi ajanları uygulandığını ve gerekirse steroid enjeksiyonu yapıldığını dile getirdi.
"SADECE HAFTA SONU SPOR YAPANLARDA AŞİL TENDİNİTİ GÖRÜLÜYOR"
Bacağın arka kaslarını topuğa bağlayan aşil tendonunun aşırı kullanımından kaynaklanan "Aşil tendiniti" durumundan da bahseden Doç. Dr. Çimen, "Aşil tendiniti en sık koşu yoğunluğunu ve sıklığını artıran koşucular ile tenis ve basketbol gibi sporları sadece hafta sonu yapan orta yaşlı kişilerde görülmektedir. Tedavide soğuk uygulama yapılır, antiinflamatuar ilaçlar verilir. Topuk yükseltme ile aşilin rahatlaması sağlanır" dedi.
YANLIŞ EGZERSİZ YARALANMALARA NEDEN OLUYOR
Çimen spor yaralanmalarının en sık nedenlerini yetersiz ısınma ve esneme, zayıf kondisyon, çok sık veya çok uzun süreli antrenman yapmak ve egzersizin yoğunluğu ve süresini çok hızlı artırmak, yetersiz ve yanlış teknik ve egzersiz sırasında uygunsuz kıyafet ve ekipmanın kullanılması olarak sıraladı.
"EGZERSİZ İLAÇ GİBİDİR, REÇETE EDİLMELİ"
Egzersizi ilaca benzeten Doç. Dr. Çimen "Egzersiz ilaç gibidir, hatta pek çok yönü ile çok daha fazlasıdır. Hekimin hastasına sadece 'hastalığınız için egzersiz yapmalısınız' demesi yeterli değildir. Egzersiz, tanı konan her hastaya belirli bir doz ve formülasyonda reçete edilmelidir. Egzersiz reçetesi; egzersizin tipi, yoğunluğu, sıklığı, süresi ve gelişimi açısından kişiye özgü olmalıdır" ifadelerine yer verdi.