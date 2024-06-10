Egzersiz yapmak isterken sakatlanmayın! En çok yapılan hata...

Yaz aylarında bireylerde egzersiz sıklığı genel olarak artıyor. Buna karşın bilinçsiz yapılan egzersizlerin sakatlanmaya neden olabileceğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Doç. Dr. Yeşim Garip Çimen, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 10.06.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 16:37 PAYLAŞ ABONE OL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Yeşim Garip Çimen, yaz mevsiminin gelmesiyle açık havada yapılan tempolu yürüyüş, koşma, yüzme, tenis, basketbol ve futbol gibi aktivitelerin arttığı günlerde yaşanabilecek spor yaralanmaları hakkında önemli bilgiler verdi. Çimen, yüzücü omzu, tenisçi dirseği, Aşil tendiniti gibi spor yaralanmalarının yaz aylarında arttığına dikkat çekerek, "Egzersiz ilaç gibidir, belirli bir doz ve formül ile reçete edilmelidir. Egzersizin tipi, yoğunluğu, sıklığı, süresi ve ilerlemesi kişiye özgü olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Omuz çevresi kasların yanlış kullanılması sonucu ortaya çıkan rotator kuf kaslarının sıkışması, tendinit ve kas yırtığı olarak nitelendirilen ve halk arasında "yüzücü omzu" olarak bilinen spor yaralanmasının yazın en sık görülen yaralanma olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çimen, bu durumun önlenmesi için yüzme sıklığını ve yoğunluğunu bir anda değil de kademeli olarak artırmak, ayrıca omuz çevresi kasları kuvvetlendirici egzersizleri düzenli olarak yapmak gerektiğini anlattı.