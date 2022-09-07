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Egzersiz yapmak kanser riskini azaltıyor!

Bilim insanlarının yakın zamanda yaptığı basın açıklamasında yoğun fiziksel aktivitenin meme kanserine yakalanma riskini düşürdüğüne dair bulgulara ulaşıldığı anlaşıldı. Fiziksel artışın yükselmesi kanser riskinin düşüşü ile doğru orantılı bir şekilde gerçekleşip yüzde 40'ın üzerinde önemli bir azalmaya yardımcı oluyor.

DHA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 16:19
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Egzersiz yapmak kanser riskini azaltıyor!

Bilim insanları, dün basın açıklaması yaparak fiziksel aktiviteyi artırmanın meme kanseri riskini düşürdüğüne dair bulgular elde ettiklerini duyurdu.
Avustralya'daki Victoria Kanser Konseyi ve İngiltere'deki Bristol Tıp Okulu tarafından yürütülen çalışma sonuçlarına göre, artan fiziksel aktivite meme kanseri riskini düşürüyor. Bristol tarafından dün yapılan basın açıklamasında, bulguların hastalığın tüm türleri ve evreleri için geçerli olduğu, araştırmacıların meme kanserinden korunmanın bir yolu olarak egzersize daha fazla odaklanmayı önerdiği belirtildi.

YÜKSEK ORANLARDA DÜŞÜŞ SAĞLIYOR
Bilim insanları, yüksek düzeyde bir fiziksel aktivitenin meme kanseri riskinde yüzde 41'lik bir azalma ve haftada en az üç gün şiddetli fiziksel aktivite yapanlarda ise yüzde 38'lik bir azalma ilişkisi tespit etti. Fiziksel aktivitenin kanser riskini nasıl etkilediğini belirlemek ve diğer bölgelerdeki kanserler üzerindeki etkisini araştırmak için daha fazla çalışma yapılacağının altı çizildi.

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