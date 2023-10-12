Eklemleri çelik gibi yapıyor! Romatizmadan kurtaran besin...

Dünya Artrit Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Mustafa Çetin, artritin her yaştan insanda görülebildiğini ve sebep olduğu belirtiler ile hastaların yaşam kalitelerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yaygın semptomları arasında; eklem ağrısı, eklemlerde şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Çetin, "Bundan dolayı artrit, kişinin hareketliliği ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilmektedir" dedi.



Artritin en sık görülen türünün osteoartrit olduğu bilgisini veren Uzm. Dr. Çetin, "Osteoartrit, Bir veya daha fazla eklem ve çevresinde ağrı, sertlik ve şişlik semptomları ile seyretmektedir. TÜİK tarafından yayımlanan 2022 yılı Türkiye Sağlık Araştırması Raporu'nda; 15 yaş üzerinde sağlık sorunu yaşayan kişilerde yüzde 8'inin nedeninin osteoartrit olduğu, kadın hastaların oranının erkeklere kıyasla yaklaşık iki kat fazlalığı dikkat çekmektedir" şeklinde konuştu.



Osteoartritin yaşlanma ile doğrudan ilişkili olduğunu ve genellikle 40 yaşından sonra başladığının altını çizen Uzm. Dr. Çetin, "Osteoartrit oluşmasında yaş ve cinsiyet gibi değiştirilemeyecek risk faktörlerinin yanında; obezite, spor yaralanmaları, kas kuvvetsizliği, eklemlere aşırı yüklenme ve uygunsuz beslenme gibi değiştirilebilir risk faktörleri de belirleyici rol oynamaktadır. Yıllar boyunca sürekli yüklenme stresine maruz kalan diz, el, kalça, boyun ve bel omurga bölgeleri hastalıktan daha fazla etkilenmektedir" diye konuştu.



Artritten korunmak ve hastalığı geciktirmek için yapılması gerekenleri sıralayan Uzm. Dr. Mustafa Çetin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Eklemlerinizdeki yükü hafifletmek için ideal vücut ağırlığınızı koruyun. Yüzmek ve yürümek gibi eklem dostu aktiviteleri hayatınıza ekleyin, fiziksel olarak aktif olun. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, zencefil, fındık, baklagiller ve lifli gıda içeren dengeli bir beslenmeyi tercih edin. Sigara ve alkolden kaçının."