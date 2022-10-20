Eksikliği hücrelerin yenilenmesini engelliyor! Sağlıksız bir vücudun ana nedeni...

Büyük resme baktığımızda besinlerin fakirleşmesi ve yaşam şeklimiz kaynaklı o içeriği fakirleşmiş olan besinleri bile düzenli ve dengeli tüketememek eksikliğin başlıca nedeni olarak karşımızı çıkıyor. Ayrıca mevsim geçişlerinde bağışıklığı güçlendirebilmek için ekstra ihtiyaç da olunca eksikliğin boyutu artabiliyor doğal olarak.

Sonuç olarak hayatımızın dinamiğinde sürekli olan vitaminler vücudumuza bir şekilde sürekli olarak alınmalı (buradaki alınmalı hem besinlerden gelen hem de takviye olarak anlamında algılayınız öncelik her zaman besinler). Tabi ki hekiminize danışmadan asla gelişi güzel vitamin mineral kullanmayın bunun da zarar verici sonuçları olabilir bilinçsizce yapıldığında.