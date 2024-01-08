El bileğinde geçmeyen ağrının sebebi! Eğer tedavi edilmezse...

Elin hareketlerini yerine getirebilmesi için oldukça önemli bir role sahip olan el bileğinde ağrı gelişmesinin sık rastlanan eklem sorunlarından birini oluşturduğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Ömer Yonga, "Uzun süre bilgisayar başında çalışmak zorunda kalanlar, spor yapmak ya da tekrarlayan bilek hareketleri gerektiren bir işle uğraşan kişiler bilek ağrısı açısından potansiyel riskli grupta yer alıyor. Bununla birlikte bazı hastalıklar, yanlış egzersizler ve travma sonrasında da el bileğinde ağrı ortaya çıkabiliyor. Bu noktada zamanında hekime başvurmak önemli" diye konuştu.

Ağrının zemininde görünenden daha ciddi sorunlar olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Yonga, ağrıyı ihmal etmek, kendi kendine teşhis ve tedavi yapmaya çalışmak, ağrılı hareketleri sürdürmek, ağrı kesicileri aşırı kullanmak, ağrıya rağmen hareketleri zorlamak ve doktora geç gitmenin hastaların en sık yaptığı hatalar arasında yer aldığını belirtti.