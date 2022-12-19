El ve ayakları hep üşüyenler dikkat! Damarlarınızda farkında olmadığınız o sessiz tehlike...

Östrojenin de büyük bir etkisi olduğu için hormonların da rol oynadığı bilinmektedir. Kanın hafifçe daha koyulaşmasına neden olması sebebiyle, böylece el ve ayakları besleyen küçük kılcal damarlara kan akışını azaltır. Peki bu doğal etkenlerin dışında neden sürekli üşüdüğünüzü hissedersiniz?
DİYABET
Şeker hastalığı; anemi, böbrek ve dolaşım sorunlarına neden olabilir ve bu da insanların üşümesine neden olabilir.Bu duruma sahip olmak aynı zamanda yüksek kan şekeri seviyelerinin küçük kan damarlarının kaplamasına zarar vererek kişinin dolaşımını engellemesine neden olur.
Diyabetik soğuk algınlığının bir başka nedeni de periferik arter hastalığıdır (PAD). PAD, yağ birikintilerinin kan damarlarını daraltmasına neden olarak özellikle bacaklarda ve ayaklarda hissedilen soğukluk hissine neden olur.
DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ
Cleveland Clinic, "Anemi, vücudunuzun organlarına oksijen taşımak için yeterli sağlıklı kırmızı kan hücresi olmadığında ortaya çıkar" diyor. "Sonuç olarak, soğuk algınlığı ve yorgunluk veya halsizlik belirtileri hissetmek yaygındır." Demir eksikliği anemisinin soğuk el ve ayaklara neden olduğu bilinmektedir.
B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Yeterli B12 olmadan, oksijeni vücudunuzda dolaştıracak kadar sağlıklı kırmızı kan hücreniz olmayabilir. Bu durum, özellikle el ve ayaklarda titreme ve üşümeye neden olabilir. Uzmanlar, herhangi bir B12 vitamini veya folat eksikliği anemisi belirtisi yaşarsanız, mümkün olan en kısa sürede bir doktora görünmenizi önerir. B12 vitamini veya folat eksikliği anemisinin mümkün olan en kısa sürede teşhis edilip tedavi edilmesi önemlidir. Tiroid bezi, vücudun bir oda sıcaklığına eşdeğerdir, bu nedenle tiroid işlevi tehlikeye girdiğinde, vücut ısı üretimini artırmak için uygun sinyal almaz.
HİPOTİROİDİZM
Hipotiroidizm, bir kişinin metabolizmasını yavaşlatarak vücut sıcaklığında bir düşüşe neden olur.Bu nedenle, düşük tiroid hormon seviyelerine sahip bazı kişiler her zaman üşüyebilir veya soğuğa karşı toleransları düşük olabilir.
ZAYIF DOLAŞIM
Zayıf dolaşım nedeniyle kan akışının azalması, parmaklar, ayak parmakları, eller ve ayaklar gibi ekstremitelerinizin vücudunuzun geri kalanından çok daha soğuk hissetmesine neden olabilir. Bu durum, kanın vücudunuzdan normal bir hızda akamadığı doğal bir süreç nedeniyle oluşabilir.
UYKU EKSİKLİĞİ
Yeterince uyumamak vücut ısınızı doğrudan etkiler. Dahiliye ve uyku tıbbı uzmanı Dr. Lisa Shives, "Vücut ısınız, siz uyurken gecenin ortasında en düşük noktasına düşüyor" diye açıklıyor. Ulusal Uyku Vakfı, sıcak ortamlar uykunuzu bölerek ertesi gün daha üşümenize neden olduğu için yatak odanızı geceleri serin tutmanızı önerir.
DEHİDRASYON
Vücudun yeterli sıvısı olmadığında, normal vücut ısısını korumak zorlaşır ve bu, üşüme gibi ateş benzeri semptomlara neden olan hipertermiye yol açabilir. Şiddetli dehidrasyon soğuk ve lekeli el ve ayaklara neden olabilir. Susuz kalmış olabileceğinizin belirtileri arasında koyu sarı idrar, baş dönmesi, yorgunluk veya ağız ve dudak kuruluğu sayılabilir. Sürekli üşüyorsanız ve endişeleniyorsanız, doktorunuzla konuşmalısınız.