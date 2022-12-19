El ve ayakları hep üşüyenler dikkat! Damarlarınızda farkında olmadığınız o sessiz tehlike...

Bazı insanlar, herhangi bir belirgin sebep olmaksızın, doğal olarak diğerlerine göre daha fazla üşüme eğilimine sahiptir. "Soğuk intoleransı" adı verilen bu durumla karşı karşıya kalmak, bir kişinin soğuğa duyarlılığı olduğu bir zaman dilimini de beraberinde getirir. Örneğin; kadınlar, daha düşük vücut ağırlığına sahip olması nedeniyle üşümeye daha yatkındırlar. Ayrıca ısı üretmeye yardımcı olmak için daha az kas dokusuna sahip olma eğilimindedir.

Östrojenin de büyük bir etkisi olduğu için hormonların da rol oynadığı bilinmektedir. Kanın hafifçe daha koyulaşmasına neden olması sebebiyle, böylece el ve ayakları besleyen küçük kılcal damarlara kan akışını azaltır. Peki bu doğal etkenlerin dışında neden sürekli üşüdüğünüzü hissedersiniz?

DİYABET

Şeker hastalığı; anemi, böbrek ve dolaşım sorunlarına neden olabilir ve bu da insanların üşümesine neden olabilir.Bu duruma sahip olmak aynı zamanda yüksek kan şekeri seviyelerinin küçük kan damarlarının kaplamasına zarar vererek kişinin dolaşımını engellemesine neden olur.

Diyabetik soğuk algınlığının bir başka nedeni de periferik arter hastalığıdır (PAD). PAD, yağ birikintilerinin kan damarlarını daraltmasına neden olarak özellikle bacaklarda ve ayaklarda hissedilen soğukluk hissine neden olur.