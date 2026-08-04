Emzirmenin bilinmeyen faydası: Sadece bebeği değil anneyi de koruyor

Her yıl 1-7 Ağustos tarihleri arasında kutlanan Dünya Emzirme Haftası, anne sütünün önemine dikkat çekmek, emzirmeyi destekleyen uygulamaları yaygınlaştırmak ve aileleri doğru bilgilerle buluşturmayı amaçlıyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Küçükgüldal, anne sütünün hem bebek hem de anne sağlığı açısından faydalarına ilişkin bilgiler paylaştı.

'ANNE SÜTÜ BEBEĞİN İLK AŞISIDIR'

Anne sütüyle ilgili toplumda hâlâ birçok yanlış inanış bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Küçükgüldal, "Anne sütü yalnızca bir besin değildir. Özellikle doğumdan sonraki ilk günlerde salgılanan kolostrum yani ağız sütü, yüksek miktarda antikor, büyüme faktörü ve canlı bağışıklık hücreleri içerir. Bu nedenle anne sütü 'bebeğin ilk aşısı' olarak tanımlanır" diye konuştu.

Kolostrumun bebeğin henüz gelişimini tamamlamamış bağışıklık sistemi için benzersiz koruyucu özellikler taşıdığını ifade eden Uzm. Dr. Küçükgüldal, "Anne sütü bebeğin bağırsaklarını koruyucu bir tabaka ile kaplar, zararlı mikroorganizmaların tutunmasını engeller ve bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı şekilde oluşmasına katkı sağlar. Böylece enfeksiyonlara karşı koruma sağlarken ilerleyen yıllarda alerji ve bazı kronik hastalıkların görülme riskini de azaltabilir" dedi.

'DOĞUMDAN SONRA İLK BİR SAAT ALTIN DEĞERDE'

Doğumdan sonraki ilk saatin emzirme açısından kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Küçükgüldal, "Altın saat olarak adlandırılan bu dönemde bebeğin anneyle ten tene temas etmesi ve mümkün olan en kısa sürede emzirilmeye başlanması, emzirmenin uzun vadede başarılı şekilde sürdürülmesini destekler. Aynı zamanda annenin süt üretimini artırır, bebeğin vücut ısısını ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir" ifadelerini kullandı.

İlk gelen ağız sütünün miktar olarak az görünmesinin normal olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Küçükgüldal, "Bu dönemde salgılanan süt bebeğin ihtiyacını karşılayacak miktardadır. Bu nedenle 'sütüm gelmedi' düşüncesiyle gereksiz yere mama başlanması çoğu zaman doğru değildir" diye konuştu.

'İLK ALTI AY YALNIZCA ANNE SÜTÜ YETERLİDİR'

İlk altı ay boyunca sadece anne sütü verilmesinin önemine değinen Dr. Küçükgüldal, şu bilgileri paylaştı:

"Anne sütü bebeğin ihtiyaç duyduğu enerji, protein, yağ, vitamin ve mineralleri uygun oranlarda karşılayabilir. Yaklaşık yüzde 87'si sudan oluştuğu için sağlıklı ve sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin sıcak havalarda bile çoğunlukla ilave suya ihtiyacı olmaz."

Erken dönemde su veya ek gıda verilmesinin bazı riskleri beraberinde getirebildiğini söyleyen Uzm. Dr. Küçükgüldal, "Bu durum bebeğin daha az anne sütü almasına, enfeksiyon riskinin artmasına, bağırsak florasının olumsuz etkilenmesine ve emzirmenin erken sonlanmasına neden olabilir. Bu nedenle tıbbi gereklilik olmadıkça ilk altı ay yalnızca anne sütü öneriyoruz" dedi.

'EMZİRME ANNE SAĞLIĞINI DA KORUYOR'

Emzirmenin yalnızca bebek için değil anne için de önemli sağlık yararları sağladığına dikkat çeken Uzm. Dr. Küçükgüldal, "Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu rahmin daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur ve doğum sonrası kanama riskini azaltır. Uzun vadede ise düzenli emzirmenin meme ve yumurtalık kanseri, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve bazı kalp-damar hastalıklarının görülme riskini azaltabildiğini gösteren güçlü bilimsel veriler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

'SÜTÜM YETMİYOR' DÜŞÜNCESİ ÇOĞU ZAMAN GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Annelerin en sık dile getirdiği endişelerden birinin sütlerinin yetersiz olduğu düşüncesi olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Küçükgüldal, "Oysa annelerin önemli bir bölümünde süt üretimi yeterlidir. Anne sütünün yeterli olup olmadığını değerlendirirken bebeğin düzenli kilo alması, günde en az altı kez açık renk idrar yapması, emzirme sonrası doyum belirtileri göstermesi ve büyüme eğrisinin yaşına uygun ilerlemesi esas alınmalıdır" diye konuştu.

Süt üretimini artırmanın en etkili yolunun sık ve doğru teknikle emzirmek olduğunu belirten Uzm. Dr. Küçükgüldal, "Yeterli sıvı tüketimi, dengeli beslenme, dinlenme ve stresin azaltılması da süt üretimini destekleyen önemli faktörlerdir" dedi.

'ÇALIŞAN ANNELER DE EMZİRMEYİ SÜRÜDÜREBİLİR'

İş hayatına dönüşün emzirmenin sona ermesi anlamına gelmediğini söyleyen Uzm. Dr. Küçükgüldal, şu ifadeleri kullandı:

"Anne sütü uygun koşullarda sağılabilir ve güvenle saklanabilir. Oda sıcaklığında yaklaşık dört saat, buzdolabında dört güne kadar, derin dondurucuda ise yaklaşık altı ay muhafaza edilebilir. Sağılan süt temiz kaplarda veya anne sütü saklama poşetlerinde saklanmalı, çözülen süt tekrar dondurulmamalı ve benmari yöntemiyle ısıtılmalıdır. Mikrodalgada ısıtılması önerilmez."

'DOĞRU SANILAN YANLIŞLAR EMZİRMEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Toplumda emzirmeyle ilgili yanlış bilgilerin yaygın olduğunu aktaran Uzm. Dr. Küçükgüldal, "İlk gelen sarı sütün kirli olduğu, memeler yumuşayınca sütün bittiği ya da bebeğin sık emmesinin sütün yetersiz olduğu anlamına geldiği düşünceleri doğru değildir. Ayrıca anne hastalandığında emzirmenin bırakılması da çoğu zaman gereksizdir. Pek çok enfeksiyonda emzirmeye devam edilmesi önerilir. Ancak yeni ilaç kullanımı veya ciddi hastalık durumlarında mutlaka hekim görüşü alınmalıdır" dedi.

'ANNE SÜTÜ BEBEĞE VERİLEBİLECEK EN DEĞERLİ YAŞAM ARMAĞANIDIR'

Dünya Emzirme Haftası dolayısıyla anne adaylarına ve yeni annelere seslenen Uzm. Dr. Küçükgüldal, "İlk günlerde emzirme konusunda bazı zorluklar yaşanabilir. Ancak doğru bilgi ve destekle annelerin büyük çoğunluğu başarılı şekilde emzirebilir. Sorun yaşandığında kulaktan dolma bilgiler yerine çocuk hekimine veya emzirme danışmanına başvurulmalıdır. Anne sütü, bebeğe verilebilecek en değerli yaşam armağanıdır" diye konuştu.