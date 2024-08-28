“En çok o kişiler risk altında!” Bağırsak enfeksiyonlarının ilk belirtisi..

Kişisel sağlığa özen göstermek sağlığımız için oldukça önemlidir. İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, kişisel sağlığına dikkat etmeyen kişilerin akut bağırsak enfeksiyonları için risk altında olduklarını ifade etti. Belirtileri ile ilgili bilgi veren Sarıkaya, ishal diyeti uygulanmasını ve vücuda bol sıvı alımı sağlanması gerektiğini anlattı.



ENFEKSİYONLARI GENELLİKLE BİR VİRÜS VEYA BAKTERİ, DAHA NADİR OLARAK DA BİR PARAZİTİN VÜCUDA ALINMASIYLA MEYDANA GELİR

Gıda temizliğinin önemine dikkat çeken Dr. Sarıkaya, "Akut bağırsak enfeksiyonları mide ve bağırsakların iltihabıdır. Bu hastalıkta ishal ana bulgu olup, ishale bulantı, kusma, ateş ve karın ağrısı eşlik edebilir. Akut bağırsak enfeksiyonları genellikle bir virüs veya bakteri, daha nadir olarak da bir parazitin vücuda alınmasıyla meydana gelir. Hastalık etkeni içeren dışkı ile bulaşmış olan yiyeceklerin yenilmesiyle, su veya diğer içeceklerin içilmesiyle, etkenle temas etmiş kirli ellerin ağıza götürülmesi ile ortaya çıkar. Güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşımın sağlanamadığı bir bölgede, su içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik amaçlı kullanmak ishalli hastalıkların görülmesini artırmaktadır" dedi.

İSHAL DİYETİ UYGULANMALIDIR VE HASTANIN AĞIZDAN BOL SIVI ALMASI SAĞLANMALIDIR

Bol sıvı tüketiminin önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Sarıkaya, "Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş sık olarak gelişir. İshal, kusma ve yüksek ateşe bağlı olarak dehidratasyon tablosu gelişebilir. Bazen bağırsakta gaz toplanması, baş ağrısı, halsizlik de görülür. Dehidratasyon; vücuttan fazla miktarda su-sıvı kaybı olmasıdır. Dehidratasyon, bebekler ve küçük çocuklarda daha sık görülür. Bu yaş grubunda birkaç saat içerisinde vücuttan aşırı sıvı kaybı olabilir. Hafif dehidratasyon geliştiğini gösteren belirti hastanın susamış olmasıdır. Vücuttan su kaybı arttıkça susuzluğa ek olarak dudak ve ağız kuruluğu, uykuya meyil, gözyaşında azalma veya gözyaşının gelmeyişi, göz kürelerinde çökme, nabızda hızlanma, el ve ayaklarda soğukluk, derin veya hızlı solunum, idrar miktarında azalma olabilir. Ağır dehidratasyonda bunlara ek olarak dalgınlık, kan basıncında düşme, hiç idrar çıkarmama ve şok görülebilir. İshal düzelene kadar yağsız ve posasız gıdalarla ishal diyeti uygulanmalıdır ve hastanın ağızdan bol sıvı alması sağlanmalıdır" diye konuştu.





HASTALIKTAN EN ÇOK KİŞİSEL TEMİZLİK KURALLARINA DİKKAT ETMEYENLER ETKİLENİR

Kişisel hijyene dikkat etmeyenlerin riskli grupta olduklarını belirten Dr. Sarıkaya, "Hastalıktan en çok kişisel temizlik kurallarına dikkat etmeyen, el yıkama alışkanlığı olmayan, yiyecekleri tüketmeden önce iyi yıkamayan ve yeterince pişirmeden yiyen, güvenli içme ve kullanma suyuna ulaşımın olmadığı toplum/kişiler ve çocuklar etkilenmektedir. Akut ishal belirtileri göstermeleri durumunda hastaların özellikle çocuk, yaşlı ve hamilelerin sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

