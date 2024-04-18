En çok yaz aylarında görülüyor dikkat! Omuz ve dirseklerde...

Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'nin 'Dirsek Kompleks Yaralanmalarına Yaklaşım' konulu toplantısı gerçekleşti. Ankara'da bir otelde Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin, Prof. Dr. Gazi Huri ve Prof. Dr. Gökhan Çakmak'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya alanında uzman hekimler ve birçok davetli katıldı. Toplantıda, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yunus Demirtaş 'Radius Başı Kırıkları', Doç. Dr. Tuğrul Yıldırım 'Posterolateral ve Posteromedial Rotatuar Instabilite' ile Operatör Dr. Gökhan Ayık 'Sert Dirsek' konuları üzerine bilgilendirme yaptı.

'CİDDİ YARALANMALARA KARŞI GÜVENLİK ÇOK ÖNEMLİ'

Omuz ve dirsek yaralanmalarının fiziksel aktiviteler sırasında meydana geldiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çakmak, "Özellikle yaz döneminin de gelmesiyle birlikte outdoor spor dediğimiz ekstrem spor yapan kişi sayısı oldukça artıyor. Aynı zamanda ülkemizde bisiklet ve motosiklet kullanımı da çok fazla arttı ve artmakta. Bununla beraber özellikle omuz ve dirsek çevresi yaralanmaları sıklıkla görülmektedir. Hastalar büyük problemlerle karşılaşabiliyor. Gerekli tedavilerin uygulanmadığı durumlar olabiliyor. Özellikle tabii ki güvenlik çok önemli. Motosiklet kullanımında dizlik, dirseklik ve özel ekipman kullanımı çok önemli. Eğer bunlar olmazsa ciddi eklem yaralanmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle dirsek genellikle pek dikkat edilmeyen bir bölge. Genelde birçok kişi hemen üzerine sıkı bir montu geçirip çıkabiliyorlar ama dirsek bölgesini ve üst ekstremiteyi yan ikollarımızı el bileklerimizi koruyan ekipmanlarla spor veya outdoor aktivitelerimizi yapmamız gerekiyor. Ciddi bir yaralanma olduğu zaman da tabii ki işin uzmanına görünmemiz oldukça önem arz ediyor" dedi.