En ölümcül ikinci kanser türü! İşte bağırsak kanseri riskini bitiren o mucize…

Omega-3 bakımından yüksek balıklar, arasında somon, sardalya, uskumru, morina, ringa balığı, konserve ton balığı ve alabalık gibi besinler, bu kansere karşı önleyici bir yapıya sahiptir. Haftada bir porsiyon balık yemek bu konuda önleyici bir tavsiye olarak öne çıkıyor.

Hayvan çalışmalarında balık yağının kolorektal (bağırsak) kanser hücrelerinin gelişimini çeşitli farklı yollardan önlendiğini gösteriyor. Dr. Lee, bu çalışmanın aynı koruyucu etkinin insanlarda var olduğunu gösteriyor gibi göründüğünü dile getirdi.

Dr. Lee, güçlü anti-enflamatuar (iltihaplanmayı engelleyen) özelliklere sahip ve ayrıca bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynayan uzun zincirli omega-3 asitlerinin kaynağı olduğunu belirtiyor.

Lee, kanseri esmer ekmek, pirinç ve makarna yiyerek, tam tahıllı tahıllar yiyerek, meyve ve sebzeleri kabuklarından ayırarak ve daha çok bakliyat (mercimek, fasulye ve nohut) yiyerek yapılabileceğini ayrıca daha fazla çilek, avokado, tatlı patates ve fındık yenilmesi gerektiğini belirtiyor.

Dr. Lee, günde 30 gram lif alımının oldukça önemli olduğunu ve sindirilemeyen bir karbonhidrat olan lif tüketiminin etkilerinin büyük bir önleyicilik sunduğunu belirtiyor.

MEYVE VE SEBZE

Meyve ve sebzeler, antioksidan bakımından oldukça zengin olduğu için kansere karşı koruyucu olduğu uzun zamandır biliniyor. Hemen her gün, vücutta tüm hücrelerin doğru bir süreç izleyebilmesi enerjiye ihtiyaç duyar. Bu durum ise; oksidasyon olarak tanımlanıyor.

Dr. Lee, oksidasyon sürecinin bir yan ürünü olarak, potansiyel olarak zararlı, reaktif oksijen (ROS) adı verilen elektrik yüklü parçaçıklar üretildiğini belirtti. Bu moleküllerin, kanser hücrelerinin gelişiminde ilk adım olan DNA'ya zarar verme yeteneği bulunur.

Diyetten elde edilmesi gereken antioksidanlar, ROS'u nötralize eder ve DNA'ya zarar vermelerini önler. Bu nedenle, antioksidanlar açısından zengin bir diyetin kanser riskini düşürmeye yardımcı olması muhtemeldir.